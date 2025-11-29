В разных населенных пунктах Киевской области 30 ноября 2025 года будут применять дополнительные графики отключения света продолжительностью аж до 16 часов подряд.

В Киевской области в воскресенье, 30 ноября 2025 г., ДТЭК будет применять дополнительные графики отключения света на время проведения профилактических работ в сетях, сообщает Politeka.

В пределах Бородянской поселковой территориальной общины в Киевской области 30 ноября с 9:00 до 19:00 графики отключения света будут действовать в следующих населенных пунктах:

Бородянка (ул. Вокзальная, Дружбы, Правика, Сумская, Тернопольская, Чернобыльская, Дорожная, Победы, пер. Дружнянский);

Дружня (Вербовая, Бондаревского, Чубаря, Железнодорожная, Квитневая, Молодежная, Новая, Центральная, Петровского);

Новая Гребля (Береговая, Вабля, Лесная, Молодежная, Фрунзенская, Харьковская, Шевченко);

Вабля (Вишневая, Дружбы, Каштановая, Молодежная, Харьковская);

Дмитровка (Вишневая, Центральная, пер. Дмитровский);

Озерщина (Садовая, Шевченко, Украинских Защитников);

Блиставица (Вишневая);

Новый Корогод (Веселая, Заводская, Корогодская, Металлургов, Молодежная, Новая, Парковая, Промстроевская, Садовая, Студенческая, Харьковская, 23 Августа).

Кроме того, в воскресенье с 8:30 до 18:00 без электроэнергии останутся жители с. Язвинка по улице Лесная, а с 8:30 до 14:00 – Небрат (Михайловская), пишет Politeka.

Значительно более жесткие графики отключения света в Киевской области 30 ноября коснутся Кагарлыкской общины. Там обесточения будут проходить с 8:00 до 23:59 в городе Кагарлык (ул. Гаевая, Рассветная, Трояндовая), селах Лещинка (Мира, пер. Хозяйственный), Расавка (Полевая, Степная), Терновка (Дружбы, Шевченко).

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала о дефиците продуктов в Украине: наблюдается нехватка базового товара.

Также Politeka сообщала о повышении тарифов на воду: какие цены будут актуальны.

Кроме того, Politeka рассказывала о новом подорожании проезда: сколько придется платить.