В Киевской области в воскресенье, 30 ноября 2025 г., ДТЭК будет применять дополнительные графики отключения света на время проведения профилактических работ в сетях, сообщает Politeka.
В пределах Бородянской поселковой территориальной общины в Киевской области 30 ноября с 9:00 до 19:00 графики отключения света будут действовать в следующих населенных пунктах:
- Бородянка (ул. Вокзальная, Дружбы, Правика, Сумская, Тернопольская, Чернобыльская, Дорожная, Победы, пер. Дружнянский);
- Дружня (Вербовая, Бондаревского, Чубаря, Железнодорожная, Квитневая, Молодежная, Новая, Центральная, Петровского);
- Новая Гребля (Береговая, Вабля, Лесная, Молодежная, Фрунзенская, Харьковская, Шевченко);
- Вабля (Вишневая, Дружбы, Каштановая, Молодежная, Харьковская);
- Дмитровка (Вишневая, Центральная, пер. Дмитровский);
- Озерщина (Садовая, Шевченко, Украинских Защитников);
- Блиставица (Вишневая);
- Новый Корогод (Веселая, Заводская, Корогодская, Металлургов, Молодежная, Новая, Парковая, Промстроевская, Садовая, Студенческая, Харьковская, 23 Августа).
Кроме того, в воскресенье с 8:30 до 18:00 без электроэнергии останутся жители с. Язвинка по улице Лесная, а с 8:30 до 14:00 – Небрат (Михайловская), пишет Politeka.
Значительно более жесткие графики отключения света в Киевской области 30 ноября коснутся Кагарлыкской общины. Там обесточения будут проходить с 8:00 до 23:59 в городе Кагарлык (ул. Гаевая, Рассветная, Трояндовая), селах Лещинка (Мира, пер. Хозяйственный), Расавка (Полевая, Степная), Терновка (Дружбы, Шевченко).
Последние новости Украины:
Напомним, Politeka писала о дефиците продуктов в Украине: наблюдается нехватка базового товара.
Также Politeka сообщала о повышении тарифов на воду: какие цены будут актуальны.
Кроме того, Politeka рассказывала о новом подорожании проезда: сколько придется платить.