Подорожчання проїзду в Чернігові пояснюють необхідністю врахувати реальні витрати перевізників та забезпечити баланс у міському бюджеті.

Подорожчання проїзду в Чернігові можуть запровадити найближчим часом, повідомляє Politeka.

Таку інформацію надає влада міста.

Зокрема, планується підвищення вартості проїзду в автобусах при оплаті транспортною та банківською картками до 15 і 17 гривень відповідно, замість нинішніх 12 та 15 гривень. Оплата готівкою залишиться 17 гривень, а учнівські квитки не зміняться.

Пропозицію обговорювали 20 листопада на засіданні робочої групи з питань цінової політики у житлово-комунальному господарстві та міському транспорті.

Начальник управління транспорту, транспортної інфраструктури та зв’язку міськради Олександр Рижий пояснив, що зміни пов’язані з переглядом вартості транспортної послуги на кілометр пробігу. Востаннє тариф на кілометр встановлювали у 2022 році за розрахунками 2021-го. Тоді паливо коштувало 30 грн за літр, а нині його ціна становить 52–55 грн. За словами Рижого:

"Якщо нині перевізники отримують 44 гривні за кілометр, планується підвищення до 52. Для того, щоб збалансувати навантаження на міський бюджет, пропонується переглянути вартість проїзду при сплаті банківською карткою і транспортною карткою."

Наразі профільне управління з підготовленими пропозиціями звертатиметься до міської військової адміністрації, яка ухвалюватиме остаточне рішення щодо тарифів.

Нагадаємо, що востаннє вартість пересування змінювали у березні 2024 року. Тоді підвищили ціну для учнів, а також для пасажирів, що оплачують готівкою або картками.

Подорожчання проїзду в Чернігові пояснюють необхідністю врахувати реальні витрати перевізників та забезпечити баланс у міському бюджеті, відзначають у міськраді.

