Щоб подати заяву на отримання грошової допомоги для ВПО у Чернігівській області, потрібно виконати кілька послідовних дій.

У Чернігівській області внутрішньо переміщені особи (ВПО) можуть отримати грошову допомогу у вигляді компенсації за пошкоджене житло, повідомляє Politeka.net.

Як зазначають у громадській організації «ВПО України», така допомога спрямована на підтримку людей, які втратили житло або були змушені залишити свої домівки через війну.

Наявність офіційного статусу внутрішньо переміщеної особи є необхідною умовою для участі у програмах компенсації та отримання інших видів фінансової підтримки від держави та міжнародних партнерів.

Відповідно до міжнародних гуманітарних норм, кожен громадянин, який постраждав унаслідок воєнних дій, має право претендувати на грошову допомогу. Це стосується не лише тих, хто повністю втратив житло, а й осіб, які були евакуйовані з небезпечних територій або чиї будинки отримали суттєві пошкодження. Програми компенсації діють у різних регіонах України, зокрема й у Чернігівській областях, і спрямовані на забезпечення базових потреб переселенців.

Хто може зареєструватися як переселенець:

громадяни, які вимушено залишили свої домівки після 24 лютого 2022 року;

люди, що перемістилися в межах України через бойові дії, окупацію або загрозу життю;

особи, які мають довідку ВПО або інші документи, що підтверджують переміщення і відсутність проживання за попередньою адресою.

Реєстрація переселенця — це не лише формальність, а реальний механізм захисту своїх прав. Вона дозволяє бути внесеним до офіційних державних і міжнародних баз даних постраждалих громадян, що у майбутньому дає можливість отримати компенсацію за зруйноване або пошкоджене майно.

Щоб подати заяву на отримання грошової допомоги для ВПО у Чернігівській області, потрібно виконати кілька послідовних дій:

Відкрити на державному порталі «Дія» розділ «Міжнародний реєстр збитків».

Обрати категорію А 1.1, яка передбачає фіксацію випадків пошкодження чи повної втрати житла.

Авторизуватися у системі за допомогою «Дія.Підпису» або кваліфікованого електронного підпису (КЕП).

Джерело: На пенсії.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Робота для пенсіонерів у Чернігівській області: які вакансії обіцяють від 18 тисяч зарплати.

Також Politeka повідомляла, Підвищення тарифів на електроенергію у Чернігівській області: кого торкнулися зміни.

Як повідомляла Politeka, Грошова допомога для пенсіонерів у Чернігівській області: хто може претендувати на виплати, перелік категорій.