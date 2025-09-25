Місцеві мешканці цікавляться, чи буде підвищення тарифів на електроенергію у Чернігівській області, щоб підготуватися до цього заздалегідь.

Підвищення тарифів на електроенергію у Чернігівській області вже набрало чинності для певних категорій споживачів, повідомляє Politeka.

Підвищення тарифів на електроенергію у Чернігівській області офіційно затвердили на засіданні Нацкомісії з регулювання енергетики та комунальних послуг 26 серпня.

Нові розцінки стосуються підприємств, що отримують світло від операторів системи розподілу з номінальною напругою понад або нижче 27,5 кВ. Для таких споживачів ціни виросли приблизно на 14–23%, залежно від категорії та класу напруги.

Населення ж продовжує оплачувати світло за фіксованою вартістю 4,32 гривні за кіловат-годину, яка була запроваджена з 1 червня 2024 року та діятиме до кінця жовтня 2025 року.

Підвищення тарифів на електроенергію викликане необхідністю зменшити боргове навантаження на енергетичний сектор і підготувати підприємства до можливої роботи у складних умовах, зокрема у випадку аварій чи обстрілів.

Як зазначають експерти, зміни дозволяють забезпечити наявність аварійних запасів і стабільність роботи обленерго. Найбільше нові ціни торкнуться Кіровоградобленерго, Рівнеобленерго та Хмельницькобленерго, тоді як у Чернігівській області цінове навантаження зросте найменше.

Варто додати, що нововведення для обленерго не вплине на побутових споживачів, включно з ОСББ, гуртожитками та квартирами з електроопаленням.

Встановлені розцінки залишаються такими ж, як і раніше: до 2000 кВт-год на місяць – 2,64 грн, понад 2000 кВт-год – 4,32. Для власників двозонних лічильників нічний показник з 23:00 до 07:00 становить 2,16 грн.

Останні новини України:

Як повідомляла Politeka, гуманітарна допомога для пенсіонерів: українцям готові надати безкоштовні послуги, які саме

Також Politeka писала про виплати для ВПО: хто і яку допомогу може отримати

Нагадаємо, що Politeka згадувала і про безкоштовне житло для переселенців: хто має право