Підвищення тарифів на комунальні послуги в Полтавській області планують запровадити з 1 січня 2026 року через перегляд вартості поводження з побутовими відходами у Заводській громаді, повідомляє Politeka.

Про це повідомили в офіційному зверненні до жителів на сторінці у соцмережі.

Зазначається, що чинні розцінки більше не покривають реальні витрати на вивезення та знешкодження сміття, а також не враховують подорожчання послуг надавача.

Згідно з оприлюдненими розрахунками, для мешканців багатоквартирних будинків щомісячна плата зросте на 14,95 гривні на одну особу — з 33,85 до 48,80. Для індивідуальної забудови підвищення становитиме 12 гривень — з 25 до 37 за людину.

Для бюджетних установ тариф збільшиться на 2,55 гривні, а для інших споживачів — на 2,94. У громаді наголошують, що оновлені суми є економічно обґрунтованими та необхідними для стабільного надання послуг.

Жителі можуть подати зауваження або пропозиції з 23 по 30 грудня 2025 року до КП «Заводське-2010» у селищі Заводське або на електронну пошту підприємства.

У разі затвердження змін підвищення тарифів на комунальні послуги в Полтавській області стане черговим кроком до приведення місцевих платежів у відповідність до фактичних витрат на утримання інфраструктури.

Крім того, у Полтавській області ціни ростуть також на продукти.

Аналітики ринку фіксують зростання вартості у кількох ключових категоріях. Найбільші зміни торкнулися овочевої групи, бакалійних товарів та молочної продукції, які мають стабільний попит серед споживачів.

