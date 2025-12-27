Повышение тарифов на коммунальные услуги в Полтавской области станет очередным шагом к приведению местных платежей в соответствие с фактическими расходами.

Повышение тарифов на коммунальные услуги в Полтавской области планируют ввести с 1 января 2026 через пересмотр стоимости обращения с бытовыми отходами в Заводской общине, сообщает Politeka.

Об этом сообщили в официальном обращении к жителям на странице в соцсети.

Отмечается, что действующие расценки больше не покрывают реальные расходы по вывозу и обезвреживанию мусора, а также не учитывают удорожание услуг поставщика.

Согласно обнародованным расчетам, для жильцов многоквартирных домов ежемесячная плата вырастет на 14,95 гривны на одного человека — с 33,85 до 48,80. Для индивидуальной застройки повышение составит 12 гривен – с 25 до 37 за человека.

Для бюджетных учреждений тариф увеличится на 2,55 гривны, а для других потребителей – на 2,94. В общине отмечают, что обновленные суммы являются экономически обоснованными и необходимыми для стабильного предоставления услуг.

Жители могут подать замечания или предложения с 23 по 30 декабря 2025 в КП «Заводское-2010» в поселке Заводское или на электронную почту предприятия.

При утверждении изменений повышение тарифов на коммунальные услуги в Полтавской области станет очередным шагом к приведению местных платежей в соответствие с фактическими расходами на содержание инфраструктуры.

Кроме того, в Полтавской области цены также растут на продукты.

Аналитики рынка фиксируют рост стоимости в нескольких ключевых категориях. Наибольшие изменения коснулись овощной группы, бакалейных товаров и молочной продукции, которые пользуются стабильным спросом среди потребителей.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Подорожание продуктов в Полтавской области: что сильно выросло в цене.

Также Politeka сообщала, Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Полтавской области: что необходимо для получения.