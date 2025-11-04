Повышение тарифов на отопление в Полтавской области является результатом увеличения расходов на газ, электроэнергию и обслуживание инфраструктуры.

Повышение тарифов на отопление в Полтавской области затронуло множество домохозяйств и бюджетных учреждений, передает Politeka.

Как сообщает « Лубнытеплоэнерго », рост стоимости тепловой энергии связан с удорожанием производства, транспортировки и поставки ресурса.

Согласно действующему законодательству тарифы должны отражать экономически обоснованные расходы предприятия. Предварительная цена тепла была установлена ​​областным советом в августе 2024 г. и учитывала горячую воду с возможными затратами на ремонт и обслуживание теплопунктов. Ранее уровень возмещения средств составил около 76%, что делало пересмотр тарифов необходимым с 1 октября 2025 года.

Специалисты ОКППГТ «Лубнитеплоэнерго» провели детальные расчеты, которые показали существенный рост цен на топливно-энергетические ресурсы. В частности, природный газ для населения стоит около 6183 гривен за тысячу кубометров, тогда как для бюджетных организаций и других потребителей — более 13 тысяч гривен. Дополнительные расходы по транспортировке и распределению газа повышают себестоимость тепла еще больше.

Кроме того, за последние шесть месяцев значительно возросла стоимость электроэнергии, средняя цена киловатт-часа превысила 8 гривен. Это привело к росту тарифов на 192% для населения и на 25% для бюджетных учреждений. Также повышение водоснабжения и водоотведения в Лубнах и Пирятине влияет на конечную цену тепловой энергии.

Следовательно, повышение тарифов на отопление в Полтавской области является результатом увеличения расходов на газ, электроэнергию и обслуживание инфраструктуры, что ощутимо влияет на бюджет домохозяйств и работу государственных учреждений.

