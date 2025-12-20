Підвищення тарифів на комунальні послуги в Одеській області може вплинути на планування сімейного бюджету мешканців.

В Одеській області готуються до підвищення тарифів на комунальні послуги, водовідведення та вивезення сміття, повідомляє Politeka.

Підвищення, за прогнозами, може набути чинності з 1 січня 2026 року після ухвалення рішення виконкомом міськради.

КП «Горводоканал» пояснює необхідність зміни цін тим, що чинні розцінки не покривають реальні витрати підприємства. Через це виникають борги перед кредиторами та проблеми з оплатою електроенергії, пального, реагентів і зарплати персоналу. Крім того, із моменту останньої корекції суттєво зросли витрати на дизель, бензин, електроенергію, мінімальну зарплату та обробку води.

Нові тарифи на поводження з побутовими відходами передбачають зростання на 21,6%: для підприємств і бюджетних установ – 251,90 грн/м³ (було 207,10 м³); для приватного сектору – 46,08 грн/особу на місяць (було 37,90); для мешканців багатоповерхівок – 42,05 гривень/особу (було 34,58).

Що стосується води, «Горводоканал» пропонує нові ціни: водопостачання – 40,98 грн/м³ (чинний 36,04/м³), водовідведення – 37,10 грн/м³ (чинний 34,18/м³).

У відомстві зазначають, що аналогічне підвищення вже відбулося у Кілії, Білгород-Дністровському та Балтській громадах Одещини.

Зміни набудуть чинності тільки після офіційного рішення виконкому Болграда. Підвищення тарифів на комунальні послуги в Одеській області може вплинути на планування сімейного бюджету мешканців, тож варто заздалегідь врахувати нові витрати.

Місцеві жителі вже планують коригувати свої витрати, щоб встигнути адаптуватися до нових тарифів з початку наступного року.

