Підвищення тарифів на комунальні послуги в Одеській області може торкнутися мешканців Болградської громади вже з 1 січня 2026 року, повідомляє Politeka.

КП «Горводоканал» офіційно подало документи на державний сайт громади щодо коригування тарифів на централізоване водопостачання, водовідведення та вивіз побутових відходів. Остаточне рішення прийматиме виконком Болградської міської ради після розгляду громадських зауважень, які можна подати протягом 7 днів.

Вода та каналізація

Згідно з проектом, тарифи на водопостачання зростуть з 36,04 до 40,98 грн/м³, а на водовідведення — з 34,18 до 37,10 грн/м³. У сумі куб води з каналізацією подорожчає на кілька гривень. Зростання пояснюють підвищенням витрат на електроенергію (+15,7%), дизельне паливо (+6–10%), реагенти для дезінфекції (+75%) та мінімальну заробітну плату (+8%).

Вивіз сміття

Найбільше зростання очікується на управління побутовими відходами — на 21,6%. Для мешканців багатоквартирних будинків тариф пропонують підняти з 34,58 до 42,05 гривень/міс. на людину. У приватному секторі сума зросте з 37,90 до 46,08 гривень/міс., а для підприємств і бюджетних установ — із 207,10 до 251,90 м³.

Порівняння з сусідами

Навіть після підвищення тарифи у Болграді залишаються нижчими, ніж у багатьох інших громадах Одеської області. Наприклад, у Кілії вода коштує 61,82 грн/м³, каналізація — 55,43м³. За послуги з вивезення сміття мешканці Ізмаїла платять 62 гривні за міс., а Вилково — 47,38.

Історія підвищень

За останні роки Болградська громада кілька разів піднімала тарифи. Найбільш помітні зміни відбулися у 2023–2024 роках: вода та каналізація вже зростали до 36,04 та 34,18 грн/м³ відповідно, а послуги з вивозу сміття — до 37–34 міс. на людину.

Що це означає для мешканців

Для звичайної сім’ї у квартирі підвищення тарифів означає збільшення щомісячних платежів, особливо по сміттю. Водночас Болград поки не входить до числа найдорожчих громад Одещини. Для комунального підприємства зміни допоможуть покрити реальні витрати та уникнути накопичення боргів.

Висновок

Підвищення тарифів на комунальні послуги в Одеській області — це реакція на зростання витрат, а не спроба додаткового заробітку. Остаточне рішення щодо нових сум прийме виконком, і від цього залежатиме, якими стануть платіжки з 1 січня 2026 року.

