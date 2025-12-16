У межах благодійної діяльності фонд також забезпечує вразливі категорії безкоштовними продуктами для ВПО та пенсіонерів у Миколаєві.

Благодійний фонд «Рокада» є всеукраїнською організацією, діяльність якої спрямована на всебічну підтримку вразливих категорій населення, а також на допомогу соціальним і медичним установам у різних регіонах України. Він системно працює з внутрішньо переміщеними особами та цивільним населенням, яке постраждало внаслідок війни, надаючи як гуманітарну, так і соціальну підтримку.

Адреса офісу: м. Миколаїв, вул. Соборна, 12А. Графік роботи: з 9:00 до 18:00.

Одним із ключових напрямів діяльності «Рокада» є підтримка геріатричних закладів та інтернатів. Організація забезпечує ці установи необхідними матеріальними ресурсами, зокрема засобами реабілітації, обладнанням та іншими важливими предметами для догляду за людьми похилого віку та особами з обмеженою мобільністю.

Окрему увагу приділяють організації перевезення маломобільних людей до медичних закладів і назад, що дає змогу забезпечити їм доступ до лікування, обстежень та якісного медичного супроводу.

Окремим важливим напрямом роботи є відновлення житла. Фонд надає спеціальні набори для ремонту будинків, пошкоджених унаслідок обстрілів, а також допомагає з виконанням легкого та середнього ремонту житлових приміщень. Це дозволяє людям швидше повернутися до власних осель або зробити їх придатними для проживання після руйнувань.

У межах благодійної діяльності фонд також забезпечує вразливі категорії внутрішньо переміщених осіб і постраждале від війни населення речами першої необхідності. Йдеться про одяг, предмети побуту, гігієнічні засоби та безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Миколаєві, які допомагають задовольнити щоденні потреби та зменшити фінансове навантаження на родини.

Ще одним напрямом роботи є підтримка місць компактного проживання переселенців. Фонд сприяє створенню комфортних умов у таких прихистках, допомагає налагоджувати їхню ефективну роботу та консультує мешканців щодо правил спільного проживання. Це дозволяє знизити рівень напруги, покращити взаєморозуміння між людьми та забезпечити більш стабільні умови життя для тих, хто був змушений залишити свої домівки.

Таким чином, благодійний фонд «Рокада» реалізує комплексний підхід до допомоги, поєднуючи гуманітарну підтримку, соціальний супровід і відновлювальні ініціативи, спрямовані на підтримку найбільш уразливих груп населення в умовах війни.

