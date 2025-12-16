В рамках благотворительной деятельности фонд также обеспечивает уязвимые категории бесплатными продуктами для ВПЛ и пенсионеров в Николаеве.

Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Николаеве предоставляются украинцам, наиболее нуждающимся в помощи, сообщает Politeka.net.

Об этом идет речь на сайте организации.

Благотворительный фонд "Рокада" является всеукраинской организацией, деятельность которой направлена ​​на всестороннюю поддержку уязвимых категорий населения, а также на помощь социальным и медицинским учреждениям в разных регионах Украины. Он системно работает с внутренне перемещенными лицами и гражданским населением, пострадавшим в результате войны, оказывая как гуманитарную, так и социальную поддержку.

Адрес офиса: г. Николаев, ул. Соборная, 12А. График работы: с 9:00 до 18:00.

Одним из ключевых направлений деятельности "Рокада" является поддержка гериатрических заведений и интернатов. Организация обеспечивает эти учреждения необходимыми материальными ресурсами, в частности средствами реабилитации, оборудованием и другими важными предметами по уходу за пожилыми людьми и лицами с ограниченной мобильностью.

Отдельное внимание уделяется организации перевозки маломобильных людей в медицинские учреждения и обратно, что позволяет обеспечить им доступ к лечению, обследованиям и качественному медицинскому сопровождению.

Отдельным важным направлением работы является восстановление жилья. Фонд предоставляет специальные наборы для ремонта домов, поврежденных в результате обстрелов, а также помогает с выполнением легкого и среднего ремонта жилых помещений. Это позволяет людям быстрее вернуться в собственные дома или сделать их пригодными для проживания после разрушений.

В рамках благотворительной деятельности фонд также обеспечивает уязвимые категории внутренне перемещенных лиц и пострадавшее от войны населения вещами первой необходимости. Речь идет об одежде, предметах быта, гигиенических средствах и бесплатных продуктах для ВПЛ и пенсионеров в Николаеве, которые помогают удовлетворить ежедневные потребности и уменьшить финансовую нагрузку на семьи.

Еще одним направлением работы есть поддержка мест компактного проживания переселенцев. Фонд способствует созданию комфортных условий в таких убежищах, помогает налаживать их эффективную работу и консультирует жителей о правилах совместного проживания. Это позволяет снизить уровень напряжения, улучшить взаимопонимание между людьми и обеспечить более стабильные условия жизни для тех, кто вынужден был покинуть свои дома.

Таким образом, благотворительный фонд «Рокада» реализует комплексный подход к помощи, объединяя гуманитарную поддержку, социальное сопровождение и восстановительные инициативы, направленные на поддержку наиболее уязвимых групп населения в условиях войны.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Бесплатные продукты для ВПЛ в Одессе: правила выдачи изменились, как именно.

Также Politeka сообщала, Подорожание продуктов в Одесской области: что будет стоить на 30 процентов больше.

Как сообщала Politeka, Денежная помощь в Одесской области: как получить более 6 тысяч гривен.