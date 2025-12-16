Работа для пенсионеров в Одессе становится все более актуальной, ведь многие компании готовы принимать людей с опытом и жизненной мудростью.

Работа для пенсионеров в Одессе позволяет иметь занятость с достойной зарплатой, официальным трудоустройством и соцгарантиями, сообщает Politeka.

Среди наиболее актуальных вакансий на платформе work.ua есть позиция продавца в супермаркете «Сільпо» на Фонтанской дороге. Кандидатам предлагают стабильную зарплату от 24 300 до 25 400 гривен, официальное трудоустройство и дружескую поддержку коллег в первые дни.

Основные обязанности этой работы для пенсионеров в Одессе включают внимательную и качественную комплектацию товаров для гостей, вежливое общение и помощь посетителям.

Компания также предлагает возможность индивидуального графика, разнообразные тренинги, льготы на спортивные и культурные заведения, а также скидки на собственное производство «Сільпо».

Еще одно предложение для ищущих работу для пенсионеров в Одессе – водитель-экспедитор в компании Dynamica. Занятость предполагает доставку товаров клиентам в городе и регионе и участие в складском учете и оформлении первичной документации.

Заработная плата колеблется от 22000 до 25000 после успешного прохождения месячного испытательного срока. График: с 9:00 до 18:00, выходные – суббота и воскресенье.

Кроме того, есть предложения для водителей категории В и С с перевозкой мясной продукции по городу и региону. График посменный, на предприятии есть столовая и общежитие, выдается спецодежда, а доставка осуществляется транспортом компании.

Следовательно, пожилые люди имеют возможность выбирать и пробовать себя в самых разных сферах. Благодаря этому, все желающие смогут обрести занятость, которая будет им по душе.

