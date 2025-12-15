Денежная помощь для пенсионеров в Киевской области позволяет для уязвимых групп населения справиться с базовыми потребностями.

Денежная помощь для пенсионеров в Киевской области предусмотрено через несколько программ в декабре, сообщает Politeka.

Большинство из них направлены на поддержку людей старшего возраста, нуждающихся в финансовой поддержке или дополнительных социальных услугах.

Первым в списке является субсидия. Если человек представляет документы до 30 ноября включительно, субсидия начисляется с 1 ноября.

Если документы подают в декабре, выплата действует с начала месяца, в котором оформили обращение. Тем, кто уже получает субсидию, дополнительных заявлений подавать не нужно.

Кроме того, есть возрастные доплаты. В декабре пожилые люди, которым исполнится 70 лет, получат 300 грн. Тем, кто достигнет 75 лет, прибавят 456. А если у человека 80 лет, насчитают 570 гривен.

Среди других возможностей есть и выплата 1000 гривен по программе "Зимняя поддержка". Подать заявку могут все украинские до 24 декабря 2025 года. Оформление доступно через Действие или Укрпочту.

Те, кто получает пенсию через Укрпочту, получат 1000 автоматически на специальный счет. Если пенсия поступает на банковский счет и человек не пользуется действием, можно подать письменное заявление в Укрпочте.

Маломобильные граждане могут заказать приезд почтальона по номеру 0 800 300 545 и получить денежную помощь для пенсионеров в Киевской области дома.

Также остается денежная помощь в Киевской области в размере 6500 для уязвимых категорий населения. Пенсионеры могут получить эти средства, если имеют статус одиноких граждан, которым назначена надбавка по уходу.

Подать документы можно через Действие или Пенсионный фонд. Полученные 6500 следует использовать в течение 180 дней. Инициатива нацелена на тех, кому трудно покрывать повседневные издержки.

