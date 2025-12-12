В Одесской области в субботу и воскресенье, 13 и 14 декабря 2025 года, будут действовать дополнительные графики отключения света.

В ДТЭК предупредили, в каких неселенных пунктах Одесской области 13 и 14 декабря будут проводить профилактические работы, из-за которых будут действовать соответствующие графики отключения света, пишет Politeka.

В пределах Куяльницкой территориальной общины в Одесской области дополнительные графики отключения света будут действовать ориентировочно с 8 до 19 часов:

13 декабря – с. Нестоита (пер. Вишневый), Соболевка (ул. Полевая);

14 – с. Станиславка, Соболевка (ул. Полевая).

Речь идет именно о локальных обесточениях, которые применяют дополнительно к стабилизационным, на время проведения профилактических и ремонтных работ в электрических сетях, сообщает Politeka.

Также дополнительные графики отключения света в Одесской области в субботу и воскресенье с 8:00 до 19:00 коснутся Окнянского поселкового территориального общества. В частности, 13 числа без электроэнергии временно останутся жители сел Антоновка (ул. Первый район) и Новосамарка (Самарская, Софинталь, Диканька).

А в воскресенье, 14 декабря, ограничения электроснабжения будут действовать в следующих населенных пунктах:

Ивановка (Ивановская);

Флора (Верховицкая, Ивановская, Мирная, Молодежная, Озерная, Петра Миллера, Украинская, Флора, Школьная, Ягорлицкая);

Волярка (Степная, Центральная);

Окны (Курортная, Александра Довженко).

