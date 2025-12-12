В ДТЭК предупредили, в каких неселенных пунктах Одесской области 13 и 14 декабря будут проводить профилактические работы, из-за которых будут действовать соответствующие графики отключения света, пишет Politeka.
В пределах Куяльницкой территориальной общины в Одесской области дополнительные графики отключения света будут действовать ориентировочно с 8 до 19 часов:
- 13 декабря – с. Нестоита (пер. Вишневый), Соболевка (ул. Полевая);
- 14 – с. Станиславка, Соболевка (ул. Полевая).
Речь идет именно о локальных обесточениях, которые применяют дополнительно к стабилизационным, на время проведения профилактических и ремонтных работ в электрических сетях, сообщает Politeka.
Также дополнительные графики отключения света в Одесской области в субботу и воскресенье с 8:00 до 19:00 коснутся Окнянского поселкового территориального общества. В частности, 13 числа без электроэнергии временно останутся жители сел Антоновка (ул. Первый район) и Новосамарка (Самарская, Софинталь, Диканька).
А в воскресенье, 14 декабря, ограничения электроснабжения будут действовать в следующих населенных пунктах:
- Ивановка (Ивановская);
- Флора (Верховицкая, Ивановская, Мирная, Молодежная, Озерная, Петра Миллера, Украинская, Флора, Школьная, Ягорлицкая);
- Волярка (Степная, Центральная);
- Окны (Курортная, Александра Довженко).
