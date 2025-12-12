Повышение тарифов на коммунальные услуги в Николаевской области стало темой обсуждений среди местных жителей, ведь новые расценки оказали значительное влияние на семейные бюджеты.

Повышение тарифов на коммунальные услуги в Николаевской области коснулось сразу нескольких городов и оказалось неприятной неожиданностью для многих людей, сообщает Politeka.

Рассказываем, какие населенные пункты задело повышение тарифов на коммунальные услуги в Николаевской области.

В городе Вознесенск начали действовать новые цены. Местные жители теперь платят за централизованное водоснабжение 34,89 гривен за кубический метр, а за водоотвод – 11,06.

Не обошло повышение тарифов на коммунальные услуги в Николаевской области и Очаков. Здесь также была введена новая стоимость на воду. Основными причинами власти называют рост цен на энергоносители и уменьшение объемов подачи воды.

Дополнительной проблемой стали порывы на канализационных сетях, еще больше усложнившие ситуацию. По официальным данным Очаковского городского совета, новые расценки выглядят следующим образом: водоснабжение стоит 90,40 за кубический метр, а водоотвод – 101,30. Это существенный рост, который уже ощутили жители города.

По информации КП «Очаков-сервис», за последние три года техническое состояние самотечных канализационных сетей заметно ухудшилось. Показатели свидетельствуют об износе на уровне 80%.

В настоящее время повреждены три канализационных коллектора, общая протяженность аварийных участков достигает полутора километров. Поэтому расходы на перекачку стоков растут, что дополнительно сказывается на стоимости ЖКУ.

Между тем, в самом облцентре возник конфликт вокруг оплаты ЖКУ. Представители ОСМД выразили категорическое несогласие с двухставочной ценой на отопление, введенной ОКП «Николаевоблтеплоэнерго». Люди считают, что новая система несправедлива, ведь приводит к значительным переплатам.

