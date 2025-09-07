Местным жителям во Львове следует учитывать введение графика отключения воды на неделю с 8 по 14 сентября.

График отключения воды в неделю с 8 по 14 сентября во Львове предусматривает, что в этот период коммунальные службы будут проводить аварийные и плановые работы на магистральных тепловых сетях, сообщает Politeka.

Как информируют на портале 1580, график отключения воды на неделю с 8 по 14 сентября во Львове означает временные неудобства, которые тронут жителей ряда улиц города, включая жилые дома и детские сады.

График отключения воды на неделю с 8 по 14 сентября во Львове включает аварийные работы на Научной, где специалисты производят замену магистральной тепловой сети. Работы также охватывают детские сады №153 на Научной, 108 и №163 на Симоненко-16.

Также под ограничения попадут следующие адреса: Кульпарковская 133, 135, 139, 141, 143, 145, 147, Научная 29, 31, 33, 37, 39, 41, 43, 49а, 49, 53, 6, 55 92, 94, 96, 100, 102, 104, 106, 110, 112, 114, 116, Пулюя I 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 19, 1 21, 23, 25, 29, Симоненко В 7, 9, 10, 11, 12, 13, 18, 20, 22.

Неудобства местных жителей начались еще 3.09 в 13:30, а завершение ожидается 17.09 в 20:00 . В этот период горожане не смогут принять тёплый душ.

Плановые работы по замене магистральной тепловой сети производятся от котельной на Китайской, 12а и охватывают садик на Китайской, 6а и дом Ярошинской, 12.

Ограничения будут действовать и на Китайской 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 18, Пасечной 71а, 73, Ярошинской Е2, 4, 6. Начало ремонтных мероприятий состоялось еще 5.09 в 10:45, а завершение ожидается 12.09 о 18:00.

Учитывая ситуацию, коммунальные слуги просят прощения за временные ограничения и обещают завершить все в указанные сроки.

