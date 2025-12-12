Гуманітарна допомога для пенсіонерів та інших вразливих категорій у Миколаївській області завжди є актуальною.

Благодійні організації у Миколаївській області пропонують гуманітарну допомогу для пенсіонерів, чиє житло зазнало руйнувань через війну, повідомляє Politeka.

Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Миколаївській області передбачає участь у проєкті, що реалізується благодійним фондом Карітас Миколаїв УГКЦ.

Його мета полягає у відновленні житла, яке було пошкоджене після 24 лютого 2022 року. Ідеться про помешкання, що все ще придатні для проживання, але мають суттєві проблеми з тепловим контуром, зокрема потребують заміни вікон, дверей чи ремонту покрівлі.

Організатори повідомляють, що в межах програми планують відремонтувати 70 осель. Географія охоплює облцентр та район, однак без Куцурубської та Очаківської громад з огляду на питання безпеки.

Заявку можуть подати ті, хто втратив роботу або має дохід нижчий за 6318 гривень на одну особу. Також необхідно підтвердити, що саме житло зазнало ушкоджень після початку повномасштабного вторгнення.

Важливу увагу приділяють критеріям вразливості. Подати заявку можуть одинокі матері чи батьки з дітьми, вагітні жінки, багатодітні родини, домогосподарства з людьми з інвалідністю або хронічними захворюваннями.

Також враховуються ситуації, коли йдеться про самотніх літніх людей віком від 55 років або домогосподарства, що складаються лише з людей похилого віку без підтримки рідних.

Перелік документів для участі у відборі на гуманітарну допомогу для пенсіонерів у Миколаївській області досить широкий. Потрібно надати паспорт, ідентифікаційний код, довідки про вразливість, акт обстеження пошкодженого житла, документи на право власності та підтвердження рівня доходів.

Останні новини України:

Як повідомляла Politeka, гуманітарна допомога для пенсіонерів: українцям готові надати безкоштовні послуги, які саме

Також Politeka писала про виплати для ВПО: хто і яку допомогу може отримати

Нагадаємо, що Politeka згадувала і про безкоштовне житло для переселенців: хто має право