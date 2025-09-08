Стало відомо, про безкоштовні продукти для ВПО в Одесі та іншу гуманітарну допомогу, яку можна отримати.

Гуманітарний центр «Гостинна Хата» надає безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів в Одесі, проте набори роздають не кожного дня, повідомляє Politeka.net.

Про це йдеться на сайті організації.

Від перших днів повномасштабного вторгнення в Одесі почав діяти Гуманітарний центр «Гостинна Хата». Для тих, хто змушений був покинути рідні домівки або опинився у скрутних життєвих обставинах, центр став справжнім прихистком, де завжди готові вислухати, допомогти та простягнути руку.

Центр працює шість днів на тиждень, щодня надаючи всебічну допомогу тим, хто її потребує. Тут можна отримати безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів, засоби гігієни, одяг, ліки, побутову хімію, посуд, іграшки, а також інші речі першої необхідності в Одесі. Допомога надається внутрішньо переміщеним особам (ВПО), пенсіонерам, людям з інвалідністю, самотнім і вразливим громадянам.

Окрім матеріальної підтримки, у центрі працюють психологи та консультанти, які надають емоційну допомогу людям, що пережили травматичні події або відчувають психологічну втому. Така підтримка допомагає переселенцям не лише впоратися з труднощами сьогодення, а й адаптуватися до нового життя в незнайомому середовищі.

Яку саме допомогу можна отримати у «Гостинній Хаті»:

Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів в Одесі — як свіжі, так і продукти тривалого зберігання;

Засоби особистої гігієни для дорослих і дітей;

Побутова хімія, миючі засоби, товари для дезінфекції;

Кухонне приладдя, посуд, а також побутова техніка (електрочайники, мультиварки, мікрохвильовки);

Текстиль і речі щоденного вжитку: рушники, постіль, ковдри, подушки, пледи;

Дитячі товари — візочки, іграшки, підгузки, креми, мило та інші засоби догляду за малюками.

Організація регулярно інформує про нові партії допомоги та роздачу наборів на своїх сторінках у соціальних мережах.

