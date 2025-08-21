Безкоштовне житло для переселенців у Одеській області допомагає забезпечити прихисток тим, хто цього найбільше потребує.

Безкоштовне житло для переселенців у Одеській області надається відповідно до чинних правил та документів, повідомляє Politeka.

Внутрішньо переміщені особи можуть отримати безоплатне житло на певний строк або безстроково, зареєструвавшись на квартирний облік у місцевих органах влади.

Житло надається з комунальної власності громади, де ВПО внесені до Єдиної бази даних, за умови відсутності власного житла або площі меншої за нормативи. Термін користування житлом – рік із можливістю продовження. Оплата стосується лише комунальних послуг. Пріоритет мають багатодітні сім’ї, жінки в положенні, пенсіонери, особи з інвалідністю та ті, чиє житло зруйноване.

Також переселенці можуть претендувати на поліпшення житлових умов із правом подальшої приватизації. Це стосується учасників бойових дій, родин загиблих захисників, осіб із інвалідністю, дітей-сиріт зі статусом ВПО.

Для постановки на облік ВПО потрібно подати заяву до ЦНАП або місцевої адміністрації за місцем реєстрації, додавши копії паспорта, довідки про статус переселенця, документів про родинні зв’язки, а також документи, що підтверджують право на пріоритетне отримання житла.

Термін очікування житла залежить від наявності вільних приміщень у житловому фонді. У разі появи житла на тимчасове проживання органи влади зобов’язані передати його ВПО не пізніше трьох робочих днів.

Безкоштовне житло для переселенців у Одеській області допомагає забезпечити прихисток тим українцям, які цього найбільше потребують, у складний для нашої країни час.

Джерело: Факти

