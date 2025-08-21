Бесплатное жилье для переселенцев в Одесской области помогает обеспечить убежище тем, кто в этом больше нуждается.

Бесплатное жилье для переселенцев в Одесской области предоставляется в соответствии с действующими правилами и документами, сообщает Politeka.

Внутри перемещенные лица могут получить безвозмездное жилье на определенный срок или бессрочно, зарегистрировавшись на квартирный учет в местных органах власти.

Жилье предоставляется из коммунальной собственности общины, где ВПЛ внесены в Единую базу данных, при отсутствии собственного жилья или площади меньше нормативов. Срок пользования жильем – год с возможностью продления. Оплата касается только коммунальных услуг. Приоритет имеют многодетные семьи, женщины в положении, пенсионеры, лица с инвалидностью и те, чье жилье разрушено.

Также, переселенцы могут претендовать на улучшение жилищных условий с правом дальнейшей приватизации. Это касается участников боевых действий, семей погибших защитников, лиц с инвалидностью, детей-сирот со статусом ВПЛ.

Для постановки на учет ВПЛ нужно подать заявление в ЦНАП или местную администрацию по месту регистрации, добавив копии паспорта, справки о статусе переселенца, документы о родственных связях, а также документы, подтверждающие право на приоритетное получение жилья.

Срок ожидания жилья зависит от свободных помещений в жилищном фонде. В случае появления жилья на временное проживание органы власти обязаны передать его ВПЛ не позднее трех рабочих дней.

Бесплатное жилье для переселенцев в Одесской области помогает обеспечить убежище тем украинцам, которые в этом больше нуждаются, в сложное для нашей страны время.

