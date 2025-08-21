У серпні частина українців отримає разову грошову допомогу для пенсіонерів в Одеській області автоматично, інші лише за заявою, повідомляє Politeka.net.

Про це повідомляє ПФУ.

До Дня Незалежності України у серпні 2025 року передбачено виплату разової грошової допомоги для пенсіонерів в Одеській області, а також для низки категорій громадян, які мають особливі заслуги перед державою або постраждали внаслідок війни.

Право на отримання такої підтримки мають:

особи з інвалідністю внаслідок війни;

учасники бойових дій, а також постраждалі учасники Революції Гідності;

громадяни з визначними заслугами перед Україною;

члени родин загиблих ветеранів війни, а також дружини чи чоловіки померлих осіб з інвалідністю через війну або учасників бойових дій (за умови, що вони не вступили у повторний шлюб);

члени сімей загиблих Захисників і Захисниць України;

учасники війни та жертви нацистських переслідувань, які за життя були визнані особами з інвалідністю, якщо вони не одружилися вдруге;

колишні в’язні концтаборів, гетто та інших місць примусового утримання, зокрема малолітні й неповнолітні, а також діти, які народилися у таких місцях;

особи, примусово вивезені на роботи, діти партизанів, підпільників та інших учасників визвольної боротьби проти націонал-соціалістичного режиму у тилу ворога.

Порядок виплат

Для літніх людей та пенсіонерів в Одеській області, які мають право на грошову допомогу, виплата буде здійснена автоматично у серпні разом із нарахуванням пенсії.

Для військовослужбовців та тих, хто нині проходить службу, кошти перераховуватимуться через роботодавця (військову частину чи відповідну установу) на підставі даних, які подаються до Пенсійного фонду України.

Якщо ж особа не є пенсіонером, не служить і не працює, для отримання допомоги необхідно самостійно подати заяву до Пенсійного фонду одним із доступних способів:

Особисто — звернувшись до сервісного центру Пенсійного фонду України або Центру надання адміністративних послуг за місцем реєстрації.

Поштою — надіславши заяву на адресу територіального органу Пенсійного фонду.

Онлайн — через вебпортал електронних послуг ПФУ з використанням кваліфікованого електронного підпису (КЕП).

