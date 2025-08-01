Розмір грошової допомоги для пенсіонерів в Одесі не є фіксованим та його визначають індивідуально.

Релігійна місія «Карітас-Спес» продовжує реалізацію соціального проєкту під назвою RISE, в рамках якої виплачується грошова допомога для пенсіонерів в Одесі, повідомляє Politeka.net.

Про це йдеться у повідомленні організаторів у соцмережі Facebook.

Проєкт спрямований на підтримку громадян, що опинилися у надзвичайно складних життєвих обставинах у зв’язку з війною. Основна увага в межах цієї ініціативи приділяється допомозі родинам внутрішньо переміщених осіб, які наразі проживають в Одеській та Миколаївській областях.

Цей проєкт покликаний підтримати переселенців, які через обставини, що склалися внаслідок воєнних дій, втратили житло, роботу або інші джерела доходу та більше не в змозі самостійно забезпечити свої базові потреби. Йдеться про людей, які щодня змушені долати фінансові труднощі й не мають змоги знайти ресурси для самостійного подолання кризи.

Розмір грошової допомоги для пенсіонерів в Одесі не є фіксованим — його визначають індивідуально, виходячи з конкретних потреб кожної родини, яка звертається по підтримку. Спеціалісти «Карітас-Спес» розглядають обставини заявника і формують рішення на основі рівня вразливості та критичності ситуації.

Для отримання допомоги необхідно попередньо зареєструватися та звернутися до одного з центрів, які працюють у межах проєкту. В Одеській області громадян приймають за адресою: вулиця Мала Арнаутська, 88, телефон для запису та консультацій — нуль шістдесят сім, шістсот п’ятдесят чотири, десять, двадцять шість.

Окрім цільової грошової допомоги для пенсіонерів в Одесі «Карітас-Спес» також реалізує програму екстреної грошової підтримки. Вона орієнтована на дві основні категорії громадян.

По-перше, на переселенців, які нещодавно, протягом останніх тридцяти днів, прибули з тимчасово окупованих територій або районів, де тривають бойові дії. По-друге, на осіб, які наразі проживають у прифронтовій зоні на відстані до тридцяти кілометрів від лінії фронту.

За умовами цієї ініціативи, кожне домогосподарство може отримати одноразову грошову виплату, що покриває потреби на три місяці. Розрахунок здійснюється з урахуванням трьох тисяч шістсот гривень на кожного члена родини щомісячно. Максимальна кількість членів родини, на яку надається підтримка, — четверо. Отже, максимальний обсяг допомоги може сягати сорока трьох тисяч гривень.

Водночас є важлива умова: домогосподарства, які претендують на отримання виплати, не повинні були отримувати грошову допомогу від інших гуманітарних фондів протягом останніх трьох місяців. Також участь у програмі не допускається, якщо родина раніше вже користувалася програмами грошової допомоги від «Карітас-Спес Одеса».

Подати заявку на участь у програмі можна онлайн через спеціальний телеграм-бот. Однак варто пам’ятати, що реєстрацію на грошову допомогу відкривають лише тоді, коли організація має відповідні фінансові ресурси. Тому всім зацікавленим рекомендується стежити за оновленнями та інформаційними оголошеннями від «Карітас-Спес Одеса».

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