Размер денежной помощи для пенсионеров в Одессе не фиксирован и его определяют индивидуально.

Религиозная миссия "Каритас-Спес" продолжает реализацию социального проекта под названием RISE, в рамках которой выплачивается денежная помощь для пенсионеров в Одессе, сообщает Politeka.net.

Об этом говорится в сообщении организаторов в соцсети Facebook.

Проект направлен на содействие граждан, оказавшихся в сложнейших жизненных обстоятельствах в связи с войной. Основное внимание в рамках этой инициативы уделяется помощи семьям внутренне перемещенных лиц, проживающих в Одесской и Николаевской областях.

Этот проект призван содействовать переселенцев, которые из-за сложившихся в результате военных действий обстоятельств потеряли жилье, работу или другие источники дохода и больше не в состоянии самостоятельно обеспечить свои базовые потребности. Речь идет о людях, которые ежедневно вынуждены преодолевать финансовые трудности и не могут найти ресурсы для самостоятельного преодоления кризиса.

Размер денежной помощи для пенсионеров в Одессе не фиксирован — его определяют индивидуально, исходя из конкретных потребностей каждой семьи, которая обращается за поддержкой. Специалисты Каритас-Спес рассматривают обстоятельства заявителя и формируют решения на основе уровня уязвимости и критичности ситуации.

Для получения помощи необходимо предварительно зарегистрироваться и обратиться в один из центров, работающих в рамках проекта. В Одесской области граждан принимают по адресу: улица Малая Арнаутская, 88, телефон для записи и консультаций – ноль шестьдесят семь, шестьсот пятьдесят четыре, десять, двадцать шесть.

Кроме целевого пособия для пенсионеров в Одессе «Каритас-Спес» также реализует программу экстренной денежной поддержки. Она нацелена на две главные категории людей.

Во-первых, на переселенцев, которые недавно, в течение последних тридцати дней, прибыли с временно оккупированных территорий или районов, где продолжаются боевые действия. Во-вторых, на лиц, проживающих в прифронтовой зоне на расстоянии до тридцати километров от линии фронта.

По условиям этой инициативы каждое домохозяйство может получить единовременную денежную выплату, покрывающую потребности на три месяца. Расчет осуществляется с учетом трех тысяч шестисот гривен на каждого члена семьи ежемесячно. Максимальное количество членов семьи, на которую оказывается поддержка, – четверо. Следовательно, максимальный объем поддержки может достигать сорока трех тысяч гривен.

В то же время, важное условие: домохозяйства, претендующие на получение выплаты, не должны были получать денежную помощь от других гуманитарных фондов в течение последних трех месяцев. Также участие в программе не допускается, если семья ранее уже пользовалась программами выплат поддержки от "Каритас-Спес Одесса".

Подать заявку на участие в программе можно онлайн через специальный телеграмм-бот. Однако следует помнить, что регистрацию на выплату открывают только тогда, когда организация имеет соответствующие финансовые ресурсы.

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