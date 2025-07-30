Підвищення цін на електроенергію в Одеській області з 1 серпня, подорожчання торкнеться пікових годин дня, повідомляє Politeka.net.

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, ухвалила рішення, яке матиме відчутний вплив.

Регулятор змінив так звані прайс-кепи для бізнесу — граничні ціни на світло, які діють у визначені години доби. Підвищення цін на електроенергію в Одеській області набуде чинності з 1 серпня.

Найсуттєвіші зміни стосуються вечірнього пікового періоду — з 17:00 до 23:00, коли навантаження на енергосистему є найбільшим. У цей час вартість 1 мегават-години на ринку «на добу наперед» і внутрішньодобовому ринку зросте з 9 000 грн до 15 000 грн. На балансуючому ринку ціну підвищено з 10 000 гривень до 16 000 гривень за мегават-годину.

Для побутових споживачів тарифи залишаються без змін. Як і раніше, населення сплачуватиме 4,32 грн за 1 кіловат-годину. Це можливо завдяки дії механізму покладання спеціальних обов’язків (ПСО), який дозволяє державі утримувати стабільну ціну для населення з метою соціального захисту.

Втім, експерти попереджають: хоча тариф для домогосподарств не змінюється, бізнес змушений буде витрачати більше на світло. Це призведе до зростання собівартості товарів і послуг, що згодом може спричинити їхнє подорожчання для кінцевого споживача. Таким чином, підвищення цін на електроенергію в Одеській області з 1 серпня здатне опосередковано вплинути на кожного українця — через ріст цін та посилення інфляційного тиску.

У НКРЕКП наголошують, що це рішення є вимушеним і покликане забезпечити стабільну роботу енергетичної системи в умовах обмежених генерувальних потужностей і високої ціни на імпортну електроенергію. Регулятор вважає, що нові граничні ціни сприятимуть залученню додаткових ресурсів, покращенню балансування системи і більш гнучкому споживанню електроенергії.

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