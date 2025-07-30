Повышение цен на электроэнергию в Одесской области вступит в силу с 1 августа.

Повышение цен на электроэнергию в Одесской области с 1 августа, подорожание коснется пиковых часов дня, сообщает Politeka.net.

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, приняла решение, оказающее ощутимое влияние.

Регулятор изменил так называемые прайс-кепы для бизнеса – предельные расценки на свет, действующие в определенные часы суток. Повышение цен на электроэнергию в Одесской области вступит в силу с 1 августа.

Самые существенные изменения касаются вечернего пикового периода — с 17:00 до 23:00, когда нагрузка на энергосистему является самой большой. В настоящее время стоимость 1 мегаватт-часа на рынке «на сутки вперед» и внутрисуточном рынке вырастет с 9 000 грн до 15 000 грн. На балансирующем рынке стоимость повышена с 10 000 гривен до 16 000 гривен за мегаватт-час.

Для бытовых потребителей тарифы остаются по-прежнему. По-прежнему население будет платить 4,32 грн за 1 киловатт-час. Это возможно благодаря действию механизма возложения специальных обязанностей (ПСО), позволяющего государству удерживать стабильную стоимость для населения в целях социальной защиты.

Впрочем, эксперты предупреждают: хотя тариф для домохозяйств не меняется, бизнес вынужден будет тратить больше на свет. Это приведет к росту себестоимости товаров и услуг, что впоследствии может привести к их удорожанию для конечного потребителя. Таким образом, повышение цен на электроэнергию в Одесской области с 1 августа способно косвенно повлиять на каждого украинца из-за роста прайсов и усиления инфляционного давления.

В НКРЭКУ отмечают, что это решение вынуждено и призвано обеспечить стабильную работу энергетической системы в условиях ограниченных генерирующих мощностей и высокой цены на импортную электроэнергию. Регулятор считает, что новые предельные цены будут способствовать привлечению дополнительных ресурсов, улучшению балансировки системы и более гибкому потреблению электроэнергии.

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