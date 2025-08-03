В центрі можна отримати безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів, засоби гігієни, одяг та іншу підтримку.

Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів в Одесі надає гуманітарний центр «Гостинна Хата», проте набори роздають не кожного дня, повідомляє Politeka.net.

Про це йдеться на сайті організації.

Від початку повномасштабного вторгнення розпочав роботу Гуманітарний центр «Гостинна Хата». Вже понад два роки він є надійною опорою для тисяч людей, які через війну змушені були залишити свої домівки або опинилися у складних життєвих обставинах.

Центр працює шість днів на тиждень, щодня надаючи всебічну допомогу тим, хто її потребує. Тут можна отримати безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів, засоби гігієни, одяг, ліки, побутову хімію, посуд, іграшки, а також інші речі першої необхідності в Одесі. Допомога надається внутрішньо переміщеним особам (ВПО), пенсіонерам, людям з інвалідністю, самотнім і вразливим громадянам.

Окрім матеріальної підтримки, у центрі працюють психологи та консультанти, які надають емоційну допомогу людям, що пережили травматичні події або відчувають психологічну втому. Така підтримка допомагає переселенцям не лише впоратися з труднощами сьогодення, а й адаптуватися до нового життя в незнайомому середовищі.

Яку саме допомогу можна отримати у «Гостинній Хаті»:

Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів в Одесі — як свіжі, так і продукти тривалого зберігання;

Засоби особистої гігієни для дорослих і дітей;

Побутова хімія, миючі засоби, товари для дезінфекції;

Кухонне приладдя, посуд, а також побутова техніка (електрочайники, мультиварки, мікрохвильовки);

Текстиль і речі щоденного вжитку: рушники, постіль, ковдри, подушки, пледи;

Дитячі товари — візочки, іграшки, підгузки, креми, мило та інші засоби догляду за малюками.

Організація регулярно інформує про нові партії допомоги та роздачу наборів на своїх сторінках у соціальних мережах.

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