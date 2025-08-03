В центре можно получить бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров, средства гигиены, одежду и другую поддержку.

Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Одессе предоставляет гуманитарный центр «Гостинна Хата», однако наборы раздают не каждый день, сообщает Politeka.net.

Об этом идет речь на сайте организации.

С начала полномасштабного вторжения начал работу Гуманитарный центр «Гостинна Хата». Уже более двух лет он является надежной опорой для тысяч людей, которые из-за войны вынуждены были покинуть свои дома или оказались в сложных жизненных обстоятельствах.

Центр работает шесть дней в неделю, ежедневно оказывая всестороннюю помощь нуждающимся. Здесь можно получить бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров, средства гигиены, одежду, лекарства, бытовую химию, посуду, игрушки, а также другие вещи первой необходимости в Одессе. Помощь оказывается внутренне перемещенным лицам (ВПЛ), пенсионерам, людям с инвалидностью, одиноким и уязвимым гражданам.

Кроме материальной поддержки, в центре работают психологи и консультанты, оказывающие эмоциональную помощь людям, пережившим травматические события или испытывающим психологическую усталость. Такая поддержка помогает переселенцам не только справиться с нынешними трудностями, но и адаптироваться к новой жизни в незнакомой среде.

Какую же помощь можно получить в «Гостинній Хаті»:

Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Одессе – как свежие, так и продукты длительного хранения;

средства личной гигиены для взрослых и детей;

Бытовая химия, моющие средства, товары для дезинфекции;

Кухонные принадлежности, посуда, а также бытовая техника (электрочайники, мультиварки, микроволновки);

Текстиль и вещи ежедневного обихода: полотенца, постельные принадлежности, одеяла, подушки, пледы;

Детские товары – коляски, игрушки, подгузники, кремы, мыло и другие средства по уходу за малышами.

Организация регулярно информирует о новых партиях помощи и раздаче наборов на своих страницах в социальных сетях.

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