Ситуація на ринку викликає занепокоєння у місцевих мешканців, адже вони вже бачать дефіцит деяких продуктів в Одеській області.

Дефіцит продуктів в Одеській області, перш за все, позначився на популярних видах риби, повідомляє Politeka.

Так, товстолобик і щука, тепер трапляються на полицях магазинів вкрай рідко. Кількість товару обмежена, а ціни зростають так швидко, що багатьом покупцям важко зберегти звичний раціон.

Причини дефіциту продуктів в Одеській області криються в падінні обсягів промислового вилову. Руйнування Каховського водосховища значно обмежило можливості рибалок. І професійні, і аматорські рибалки стикаються зі складнощами виходу на воду та отримання необхідних дозволів. Військовий стан і бойові дії ускладнюють ситуацію ще більше.

Не менше значення має втрата доступу до водойм, які перебувають під окупацією, заміновані або частково осушені. Товстолоб і щука стали рідкістю. Це призводить до того, що даний товар продають за дуже завищеними цінами, тому споживачі змушені шукати дешевші альтернативи.

Цінники в магазинах сильно виросли. Товстолоб коштує від 111 до 180 гривень за кілограм, а щуки часто немає в продажу. Там, де вона є, ціна перевищує 190 грн. Ситуація змушує людей переглядати споживчі звички, купувати менші обсяги або замінювати традиційні види на менш популярні.

Фахівці попереджають, що дефіцит продуктів в Одеській області може залишатися актуальним ще тривалий час. Поки не відновляться умови для промислового вилову і не відкриються заблоковані водойми, ситуація змінюватися навряд чи буде.

Фахівці радять звичайним українцям не чекати, коли впадуть цінники і шукати альтернативу. Але якщо все ж ви не хочете відмовлятися від звичних товарів, можна порівнювати ціни в різних торгових точках і шукати більш вигідні пропозиції.

Джерело: Телеграф

