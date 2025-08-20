Ситуация на рынке вызывает обеспокоенность местных жителей, ведь они уже видят дефицит некоторых продуктов в Одесской области.

Дефицит продуктов в Одесской области прежде всего сказался на популярных видах рыбы, сообщает Politeka.

Да, толстолобик и щука, теперь попадаются на полках магазинов крайне редко. Число товара ограничено, а цены растут так быстро, что многим покупателям трудно сохранить привычный рацион.

Причины дефицита продуктов в Одесской области кроются в падении объемов промыслового отлова. Разрушение Каховского водохранилища значительно ограничило возможности рыбаков. И профессиональные, и любительские рыбаки сталкиваются со сложностями выхода на воду и получения необходимых разрешений. Военное положение и боевые действия усложняют ситуацию еще больше.

Не меньшее значение имеет потеря доступа к водоемам, находящимся под оккупацией, заминированные или частично осушенные. Толстолоб и щука стали редкостью. Это приводит к тому, что данный товар продается по очень завышенным ценам, поэтому потребители вынуждены искать более дешевые альтернативы.

Ценники в магазинах сильно выросли. Толстолоб стоит от 111 до 180 гривен за килограмм, а щуки часто нет в продаже. Там, где он есть, цена превышает 190 грн. Ситуация заставляет людей пересматривать потребительские привычки, покупать меньшие объемы или заменять традиционные виды менее популярных.

Специалисты предупреждают, что дефицит продуктов в Одесской области может оставаться актуальным еще долго. Пока не возобновятся условия для промыслового отлова и не откроются заблокированные водоемы, ситуация меняться вряд ли будет.

Специалисты советуют обычным украинцам не ждать, когда падут ценники и искать альтернативу. Но если все-таки вы не хотите отказываться от привычных товаров, можно сравнивать цены в разных торговых точках и искать более выгодные предложения.

