Сезонне скорочення виробництва та активні закупівлі вітчизняних мереж призводять до того, що дефіцит продуктів у Дніпропетровській області стає помітним.

Дефіцит продуктів у Дніпропетровській області стосується тепличних томатів, тож цінники на них зростають вже другий тиждень поспіль, повідомляє Politeka.

Аналітики EastFruit інформують, що обсяги збору врожаю в тепличних комбінатах суттєво скоротилися. Наявна продукція на ринку зменшилася, що автоматично впливає на підвищення цін.

Сезонність також відіграє важливу роль, адже з відкритого ґрунту надходить значно менше томатів. Через це дефіцит продуктів у Дніпропетровській області відчувається навіть у роздрібних торговельних мережах.

За даними щоденного моніторингу, лише з початку цього тижня тепличні помідори подорожчали на 14 відсотків. Виробники готові відвантажувати продукцію за цінами від 35 до 55 гривень за кілограм, що відповідає 0,85–1,33 долара США за кілограм.

Вартість залежить від якості овочів, їх калібру та обсягу партії. Активні закупівлі як роздрібних мереж, так і гуртових компаній, підтримують попит. Подорожчання ґрунтових томатів, які також втрачають сезонну доступність, підсилює загальну тенденцію.

Все це разом робить дефіцит продуктів у Дніпропетровській області більш відчутним. Експерти зазначають, що наразі вартість вказаного овоча залишається відносно низькою. У середньому вони коштують на 30 відсотків дешевше, ніж на початку вересня 2024 року.

Заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук пояснив, що восени вартість залишатиметься низькою, але після закладання продукції на зберігання, можливе поступове підвищення.

