Підвищення тарифів на комунальні послуги у Дніпропетровській області анонсоване для мешканців Дніпра на новий опалювальний сезон 2025–2026 років, повідомляє Politeka.

Проєкт рішення стосується тарифів на теплову енергію та послуги її постачання для населення, бюджетних установ і інших категорій споживачів, підключених до відокремленого підрозділу «Придніпровська ТЕС». Документ наразі перебуває на стадії розгляду й ще не підписаний мером, однак уже містить точні розрахунки майбутніх тарифів, передає «Відомо».

Згідно з проєктом, для населення тариф на теплову енергію становитиме 1 362,37 грн за 1 Гкал із ПДВ. Для бюджетних установ показник встановлено на рівні 1 365,62 грн, а для інших споживачів — 1 363,69 грн. Вартість транспортування теплової енергії запланована у розмірі 204,12 грн для населення, 206,66 грн для бюджетних організацій та 205,15 грн для решти категорій. Постачання обійдеться всім однаково — 37,68 грн за 1 Гкал.

Проєкт документа також передбачає, що тарифи на послугу з постачання теплової енергії збігаються із загальними показниками: для населення — 1 362,37 грн, для бюджетних установ — 1 365,62 грн, для інших категорій — 1 363,69 грн. Встановлення тарифів стосується Акціонерного товариства «ДТЕК Дніпроенерго», що обслуговує споживачів «Придніпровської ТЕС».

Після офіційного затвердження тарифів вони набудуть чинності для мешканців Дніпра та Дніпропетровської області і будуть діяти протягом усього опалювального сезону. Місцеві органи самоврядування наголошують, що формування вартості тепла враховує витрати на виробництво, транспортування та постачання, а також регулюється чинним законодавством.

Отже, підвищення тарифів на комунальні послуги у Дніпропетровській області стане актуальним для споживачів лише після проходження всіх необхідних процедур.

