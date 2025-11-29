На тлі цих змін експерти наголошують, що підвищення тарифів на комунальні послуги у Миколаївській області формує потребу уважного планування витрат.

Підвищення тарифів на комунальні послуги у Миколаївській області стало актуальною темою для місцевих громад, оскільки зміни охопили кілька міст і вплинули на витрати домогосподарств, повідомляє Politeka.

Першими нові суми оголосили у Вознесенську. Тут подача води тепер коштує 34,89 грн за кубічний метр, а відведення — 11,06 грн. Міська влада пояснює це зростанням витрат підприємства та потребою забезпечити стабільну роботу мереж, які давно потребують оновлення.

В Очакові тарифи відрізняються: 90,40 грн за подачу та 101,30 грн за відведення. Комунальні служби повідомляють про аварійні ділянки протяжністю понад кілометр і пошкоджені колектори, що створює додаткові ризики для безперебійного функціонування інфраструктури.

У Миколаєві триває обговорення двоставкової моделі опалення. Об’єднання співвласників вказують, що нинішній підхід змушує сплачувати великі суми навіть без фактичної подачі тепла, що, на думку жителів, потребує перегляду механізму нарахувань.

На тлі цих змін експерти наголошують, що підвищення тарифів на комунальні послуги у Миколаївській області формує потребу уважного планування витрат і підвищує інтерес громадян до стану місцевої інфраструктури та ефективності її утримання. Домогосподарствам радять врахувати оновлені цифри при складанні річних бюджетів, а владі — забезпечити прозорість розрахунків і своєчасне інформування населення.

Зміни торкнулися ключових видів послуг, що надаються громадам, і стануть чинними з моменту офіційного затвердження. Місцева адміністрація підкреслює, що мета коригування — підтримка стабільності роботи систем і забезпечення належної якості послуг для мешканців.

