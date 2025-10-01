Основна мета підвищення тарифів на ЖКХ з 1 жовтня в Сумській області полягає у залученні додаткових фінансових ресурсів.

З 1 жовтня у Сумській області запровадять підвищення тарифів на ЖКХ, проте це нововведення стосуватиметься не всіх споживачів і не всіх видів послуг, повідомляє Politeka.net.

Постанова про це з'явилася на сайті Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг.

Основна мета підвищення тарифів на ЖКХ з 1 жовтня в Сумській області полягає у залученні додаткових фінансових ресурсів, необхідних для погашення заборгованості перед НЕК «Укренерго», а також для якісної підготовки української енергосистеми до нового опалювального сезону.

Зміни не матимуть загального характеру й торкнуться передусім тарифів на розподіл електроенергії. Саме в цій сфері споживачі можуть помітити найвідчутніші коригування. Відповідне рішення ухвалила Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), після глибокого аналізу діяльності енергетичних компаній за останні роки.

Голова НКРЕКП Юрій Власенко наголосив, що перегляд тарифів є вимушеним та необхідним кроком, який дозволить компенсувати недоотримані доходи операторів системи розподілу. Загалом зміни торкнуться 18 компаній, що працюють за моделлю RAB-тарифів, яка передбачає стимулювання інвестицій у розвиток і модернізацію мереж.

Очікується, що додаткові кошти, які енергетичні підприємства отримають у період з вересня по грудень 2025 року, підуть насамперед на скорочення заборгованості перед системним оператором. Частину цих надходжень також буде спрямовано на реалізацію заходів, необхідних для стабільного проходження осінньо-зимового сезону 2025–2026 років. Як зазначив член правління НЕК «Укренерго» Іван Юрик, одним із головних пріоритетів стане підтримка генерації, що має ключове значення для забезпечення надійної роботи енергосистеми в періоди пікових навантажень.

Фахівці підкреслюють, що для більшості побутових споживачів підвищення тарифів на ЖКХ з 1 жовтня в Сумській області буде непомітним, а отже, суттєво не позначиться на сімейних бюджетах. Водночас для бізнесу вплив може виявитися значно відчутнішим: збільшення вартості розподілу електроенергії призведе до підвищення операційних витрат підприємств, що, у свою чергу, потенційно може вплинути на ціни товарів та послуг у регіоні.

