Подати заявку на грошову допомогу для пенсіонерів та інших категорій у Сумській області можуть особи, які відповідають хоча б одному з критеріїв вразливості.

Грошова допомога для пенсіонерів у Сумській області надається «БФ Карітас» за підтримки CRS, розпочинається реєстрація на отримання виплат на зимовий період 2025–2026 років, пише Politeka.

Про це йдеться в повідомленні організації на сторінці Фейсбук.

Виплати здійснюватимуться для домогосподарств, що проживають у сільській місцевості Вільшанської та Недригайлівської територіальних громад.

Подати заявку можуть особи, які відповідають хоча б одному з наведених критеріїв вразливості:

Людина з інвалідністю (1 чи 2 групи, а також інвалідність з дитинства).

Особи похилого віку (від 65 років і старші).

Одинока мати, батько або опікун неповнолітніх дітей.

Вагітна жінка або мама з дітьми віком до 3 років.

Батьки чи опікуни прийомних дітей.

Люди з тяжкими захворюваннями, які обмежують фізичні чи психічні можливості та потребують дороговартісного лікування, що перевищує дохід родини.

Багатодітні сім’ї (з трьома і більше неповнолітніми дітьми).

Які документи потрібні для реєстрації на грошову допомогу для пенсіонерів та інших категорій українців у Сумській області:

Паспорт (оригінал).

Ідентифікаційний код (оригінал).

Довідка ВПО.

Реквізити рахунку (IBAN).

Документи, що підтверджують критерій вразливості.

Довідка про доходи:

з податкової служби,

або довідки ОК-5 та ОК-7 (отримані через «Дію» чи сайт Пенсійного фонду),

чи довідка з Пенсійного фонду чи Фонду соцстраху про пенсійні чи соціальні виплати,

або декларація про доходи (для ФОП),

або інші підтверджувальні документи з ДПС.

Обмеження на участь у програмі грошової допомоги для пенсіонерів та інших категорій українців у Сумській області:

Якщо домогосподарство вже отримувало аналогічну допомогу від інших організацій.

Якщо заявник зареєстрований як ВПО після 24 лютого 2022 року.

Якщо середньомісячний дохід на одну особу в родині перевищує 6160 грн.

