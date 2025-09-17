Грошова допомога для пенсіонерів у Сумській області надається «БФ Карітас» за підтримки CRS, розпочинається реєстрація на отримання виплат на зимовий період 2025–2026 років, пише Politeka.
Про це йдеться в повідомленні організації на сторінці Фейсбук.
Виплати здійснюватимуться для домогосподарств, що проживають у сільській місцевості Вільшанської та Недригайлівської територіальних громад.
Подати заявку можуть особи, які відповідають хоча б одному з наведених критеріїв вразливості:
- Людина з інвалідністю (1 чи 2 групи, а також інвалідність з дитинства).
- Особи похилого віку (від 65 років і старші).
- Одинока мати, батько або опікун неповнолітніх дітей.
- Вагітна жінка або мама з дітьми віком до 3 років.
- Батьки чи опікуни прийомних дітей.
- Люди з тяжкими захворюваннями, які обмежують фізичні чи психічні можливості та потребують дороговартісного лікування, що перевищує дохід родини.
- Багатодітні сім’ї (з трьома і більше неповнолітніми дітьми).
Які документи потрібні для реєстрації на грошову допомогу для пенсіонерів та інших категорій українців у Сумській області:
- Паспорт (оригінал).
- Ідентифікаційний код (оригінал).
- Довідка ВПО.
- Реквізити рахунку (IBAN).
- Документи, що підтверджують критерій вразливості.
Довідка про доходи:
- з податкової служби,
- або довідки ОК-5 та ОК-7 (отримані через «Дію» чи сайт Пенсійного фонду),
- чи довідка з Пенсійного фонду чи Фонду соцстраху про пенсійні чи соціальні виплати,
- або декларація про доходи (для ФОП),
- або інші підтверджувальні документи з ДПС.
Обмеження на участь у програмі грошової допомоги для пенсіонерів та інших категорій українців у Сумській області:
- Якщо домогосподарство вже отримувало аналогічну допомогу від інших організацій.
- Якщо заявник зареєстрований як ВПО після 24 лютого 2022 року.
- Якщо середньомісячний дохід на одну особу в родині перевищує 6160 грн.
