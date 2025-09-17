Денежная помощь для пенсионеров в Сумской области предоставляется БФ Каритас при поддержке CRS, начинается регистрация на получение выплат на зимний период 2025-2026 годов, пишет Politeka.

Об этом говорится в сообщении организации на странице Фейсбука.

Выплаты будут производиться для домохозяйств, проживающих в сельской местности Ольшанской и Недригайловской территориальных общин.

Подать заявку могут лица, которые отвечают хотя бы одному из критериев уязвимости:

  • Человек с инвалидностью (1 или 2 группы, а также инвалидность с детства).
  • Пожилые лица (от 65 лет и старше).
  • Одинокая мать, отец или опекун несовершеннолетних детей.
  • Беременная женщина или мама с детьми младше 3 лет.
  • Родители или опекуны приемных детей.
  • Люди с тяжелыми заболеваниями, ограничивающие физические или психические возможности и нуждающиеся в дорогостоящем лечении, превышающем доход семьи.
  • Многодетные семьи (с тремя и более несовершеннолетними детьми).

Доплаты для пенсионеров в Полтавской области

Какие документы необходимы для регистрации на денежную помощь для пенсионеров и других категорий украинцев в Сумской области:

  • Паспорт (оригинал).
  • Идентификационный код (оригинал).
  • Справка ВПЛ.
  • Реквизиты счета (IBAN).
  • Документы, подтверждающие критерий уязвимости.

Справка о доходах:

  • с налоговой службы,
  • или справки ОК-5 и ОК-7 (полученные через «Действие» или сайт Пенсионного фонда),
  • или справка из Пенсионного фонда или Фонда соцстраха о пенсионных или социальных выплатах,
  • или право на доходы (для ФЛП),
  • или другие подтверждающие документы по ГНС.

Ограничения на участие в программе денежной помощи пенсионерам и другим категориям украинцев в Сумской области:

  • Если домохозяйство уже получало аналогичную помощь от других организаций.
  • Если заявитель зарегистрирован в качестве ВПЛ после 24 февраля 2022 года.
  • Если среднемесячный доход на одного человека в семье превышает 6160 грн.

