Денежная помощь для пенсионеров в Сумской области предоставляется БФ Каритас при поддержке CRS, начинается регистрация на получение выплат на зимний период 2025-2026 годов, пишет Politeka.
Об этом говорится в сообщении организации на странице Фейсбука.
Выплаты будут производиться для домохозяйств, проживающих в сельской местности Ольшанской и Недригайловской территориальных общин.
Подать заявку могут лица, которые отвечают хотя бы одному из критериев уязвимости:
- Человек с инвалидностью (1 или 2 группы, а также инвалидность с детства).
- Пожилые лица (от 65 лет и старше).
- Одинокая мать, отец или опекун несовершеннолетних детей.
- Беременная женщина или мама с детьми младше 3 лет.
- Родители или опекуны приемных детей.
- Люди с тяжелыми заболеваниями, ограничивающие физические или психические возможности и нуждающиеся в дорогостоящем лечении, превышающем доход семьи.
- Многодетные семьи (с тремя и более несовершеннолетними детьми).
Какие документы необходимы для регистрации на денежную помощь для пенсионеров и других категорий украинцев в Сумской области:
- Паспорт (оригинал).
- Идентификационный код (оригинал).
- Справка ВПЛ.
- Реквизиты счета (IBAN).
- Документы, подтверждающие критерий уязвимости.
Справка о доходах:
- с налоговой службы,
- или справки ОК-5 и ОК-7 (полученные через «Действие» или сайт Пенсионного фонда),
- или справка из Пенсионного фонда или Фонда соцстраха о пенсионных или социальных выплатах,
- или право на доходы (для ФЛП),
- или другие подтверждающие документы по ГНС.
Ограничения на участие в программе денежной помощи пенсионерам и другим категориям украинцев в Сумской области:
- Если домохозяйство уже получало аналогичную помощь от других организаций.
- Если заявитель зарегистрирован в качестве ВПЛ после 24 февраля 2022 года.
- Если среднемесячный доход на одного человека в семье превышает 6160 грн.
Последние новости Украины:
Напомним, Politeka писала, Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Сумской области: началась раздача гуманитарной помощи.
Также Politeka сообщала, Подорожание продуктов в Сумской области: как магазины подняли цены на базовые товары.
Как сообщала Politeka, Новая система оплаты проезда в Сумской области: какие изменения внедрены.