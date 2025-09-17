Подать заявку на денежную помощь для пенсионеров и других категорий в Сумской области могут лица, отвечающие хотя бы одному из критериев уязвимости.

Денежная помощь для пенсионеров в Сумской области предоставляется БФ Каритас при поддержке CRS, начинается регистрация на получение выплат на зимний период 2025-2026 годов, пишет Politeka.

Об этом говорится в сообщении организации на странице Фейсбука.

Выплаты будут производиться для домохозяйств, проживающих в сельской местности Ольшанской и Недригайловской территориальных общин.

Подать заявку могут лица, которые отвечают хотя бы одному из критериев уязвимости:

Человек с инвалидностью (1 или 2 группы, а также инвалидность с детства).

Пожилые лица (от 65 лет и старше).

Одинокая мать, отец или опекун несовершеннолетних детей.

Беременная женщина или мама с детьми младше 3 лет.

Родители или опекуны приемных детей.

Люди с тяжелыми заболеваниями, ограничивающие физические или психические возможности и нуждающиеся в дорогостоящем лечении, превышающем доход семьи.

Многодетные семьи (с тремя и более несовершеннолетними детьми).

Какие документы необходимы для регистрации на денежную помощь для пенсионеров и других категорий украинцев в Сумской области:

Паспорт (оригинал).

Идентификационный код (оригинал).

Справка ВПЛ.

Реквизиты счета (IBAN).

Документы, подтверждающие критерий уязвимости.

Справка о доходах:

с налоговой службы,

или справки ОК-5 и ОК-7 (полученные через «Действие» или сайт Пенсионного фонда),

или справка из Пенсионного фонда или Фонда соцстраха о пенсионных или социальных выплатах,

или право на доходы (для ФЛП),

или другие подтверждающие документы по ГНС.

Ограничения на участие в программе денежной помощи пенсионерам и другим категориям украинцев в Сумской области:

Если домохозяйство уже получало аналогичную помощь от других организаций.

Если заявитель зарегистрирован в качестве ВПЛ после 24 февраля 2022 года.

Если среднемесячный доход на одного человека в семье превышает 6160 грн.

