Для отримання безкоштовних продуктів для пенсіонерів та ВПО у Сумській області при собі обов’язково необхідно мати оригінали документів.

Департамент соціального захисту населення надає від Global Empowerment Mission UA (GEM) безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Сумській області, пише Politeka.net.

Про це розповіла прес-служба міської ради.

Департамент соціального захисту населення Сумської міської ради оголосив про старт нової гуманітарної ініціативи, спрямованої на підтримку найбільш вразливих категорій мешканців громади. Програма передбачає надання безкоштовних продуктових наборів внутрішньо переміщеним особам та пенсіонерам, а також малозабезпеченим сім’ям, які перебувають на обліку в Департаменті та отримують державну соціальну допомогу.

Програма безкоштовних продуктів для ВПО та пенсіонерів у Сумській області реалізується — організацією Global Empowerment Mission UA (GEM) та Фондом Говарда Дж. Баффета, які надали продукти харчування для формування наборів. Кожна родина, що відповідає критеріям участі, матиме змогу отримати один такий набір.

Право на отримання допомоги мають домогосподарства, які станом на 1 липня 2025 року перебували на обліку у структурних підрозділах Департаменту соціального захисту населення та офіційно отримували державну соціальну допомогу. Важливою умовою також є наявність реєстрації на території Сумської міської громади.

Видача продуктових наборів організована у приміщенні за адресою: місто Суми, вулиця Харківська, 35, актова зала. Прийом громадян відбувається з понеділка по четвер з 8:00 до 16:00, у п’ятницю — з 8:00 до 15:00, з обідньою перервою з 12:00 до 13:00.

Для отримання набору кожен заявник має надати документи, що підтверджують його право на допомогу. До обов’язкових документів належать:

паспорт громадянина України або електронний документ у застосунку «Дія»;

реєстраційний номер облікової картки платника податків;

витяг або інший офіційний документ, що підтверджує місце проживання на території Сумської міської громади, за потреби.

