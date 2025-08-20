До Дня Незалежності України держава традиційно надає одноразову грошову допомогу для пенсіонерів у Сумській області

У серпні 2025 отримають грошову допомогу до Дня Незалежності України у Сумській області для пенсіонерів та інших категорій українців, повідомляє Politeka.net.

Про це йдеться у повідомленні ПФУ.

У 2025 році держава продовжує підтримувати тих громадян, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, зазнали переслідувань, брали участь у визвольній боротьбі або втратили рідних на війні. Вона надається низці категорій населення, а її розміри визначені постановою Уряду від 29 квітня 2025 року №486.

Право на грошову допомогу у Сумській області мають:

особи з особливими заслугами перед державою;

учасники бойових дій, а також постраждалі учасники Революції Гідності;

колишні неповнолітні в’язні концтаборів, гетто та інших місць примусового утримання, а також діти, народжені у таких місцях;

члени родин загиблих чи померлих ветеранів війни, учасників бойових дій, осіб з інвалідністю внаслідок війни, а також жертв нацистських переслідувань — за умови, що вдова чи вдівець не уклали повторний шлюб;

члени сімей загиблих Захисників і Захисниць України;

особи з інвалідністю, колишні малолітні в’язні концтаборів та гетто, а також ті, хто набув інвалідності через хворобу чи трудове каліцтво;

учасники війни, примусово вивезені на роботи, а також діти партизанів, підпільників та інших борців із нацизмом у тилу ворога.

Розміри становлять:

учасникам бойових дій — 1000 гривень;

особам з втратою працездатності внаслідок бойових дій I групи — 3100 гривень;

особам з втратою працездатності внаслідок бойових дій II групи — 2900 гривень;

особам з інвалідністю внаслідок бойових дій III групи — 2700 грн;

громадянам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, — 3100 грн;

членам сімей загиблих, а також дружинам чи чоловікам померлих осіб з інвалідністю внаслідок війни, які не вступили у повторний шлюб, — 650 грн.

Як отримати виплату:

Для більшості категорій громадян подавати звернення не потрібно. Грошова допомога для пенсіонерів у Сумській області надійде автоматично. Так само автоматично дані щодо військовослужбовців, правоохоронців та працівників силових структур надходять до Пенсійного фонду від відповідних установ.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Грошова допомога для ВПО в Сумській області: для отримання виплати треба відповідати двом критеріям.

Також Politeka повідомляла, Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Сумській області: на що можуть розраховувати українці, що потребують підтримки.

Як повідомляла Politeka, Грошова допомога одиноким пенсіонерам в Сумській області: щоб отримувати доплату, потрібно відповідати низці вимог.