Грошова допомога одиноким пенсіонерам в Сумській області виплачуєхться не всім літнім українцям, а лише тим, хто відповідає певним критеріям, повідомляє Politeka.net.

Виплати передбачені постановою Кабміну.

У 2025 році передбачена додаткова фінансова підтримка для окремих категорій літніх громадян. Йдеться насамперед про одиноких пенсіонерів, які досягли поважного віку, проживають без родичів і потребують постійного стороннього догляду. Метою цієї програми є посилення соціального захисту найбільш вразливих верств населення та часткова компенсація витрат, пов’язаних із доглядом.

Для пенсіонерів, які відповідають визначеним критеріям, держава встановила щомісячну доплату до основної пенсії. У 2025 році її розмір становить 944 гривні. Однак важливо враховувати, що така допомога надається не всім, а лише тим, хто підпадає під конкретні умови.

Щоб мати право на цю грошову допомогу одиноким пенсіонерам в Сумській області, пенсіонер повинен відповідати кільком важливим вимогам.

По-перше, особа має бути не молодшою за 80 років. Саме з цього віку визнається потреба в постійній сторонній допомозі.

По-друге, людина повинна проживати окремо, тобто вести самостійне господарство без спільного побуту з родичами або іншими особами, які могли б надавати щоденний догляд.

По-третє, обов’язковим є наявність медичного висновку, що підтверджує необхідність постійного догляду. Цей документ видається лікарсько-консультативною комісією за результатами медичного огляду.

Крім того, така грошова допомога одиноким пенсіонерам в Сумській області передбачена виключно для пенсіонерів за віком. Особи, які отримують пенсію по інвалідності, не можуть претендувати на цю доплату — така категорія не охоплюється відповідною програмою.

Для оформлення виплати самотній пенсіонер повинен звернутися до органів соціального захисту або сервісного центру ПФУ. Необхідно подати заяву, копію паспорта, ідентифікаційного коду та медичний висновок, що засвідчує потребу в догляді.

Після подання документів і перевірки всіх умов, уповноважені органи приймають рішення щодо нарахування щомісячної доплати. У разі позитивного рішення кошти виплачуються разом із основною пенсією.

