Денежная помощь одиноким пенсионерам в Сумской области выплачивается не всем пожилым украинцам, а только тем, кто отвечает определенным критериям, сообщает Politeka.net.

Выплаты предусмотрены постановлением Кабмина.

В 2025 г. предусмотрена дополнительная финансовая поддержка для отдельных категорий пожилых граждан. Речь идет прежде всего об одиноких пожилых людях, достигших почтенного возраста, проживающих без родственников и нуждающихся в постоянном постороннем уходе. Цель этой программы - усиление социальной защиты наиболее уязвимых слоев населения и частичная компенсация расходов, связанных с уходом.

Для украинцев, отвечающих определенным критериям, государство установило ежемесячную доплату к основной пенсии. В 2025 году ее размер составляет 944 гривны. Однако важно учитывать, что такая помощь оказывается не всем, а только подпадающим под конкретные условия.

Чтобы иметь право на эту денежную помощь одиноким пенсионерам в Сумской области, пенсионер должен отвечать нескольким важным требованиям.

Во-первых, лицо должно быть не моложе 80 лет. Именно с этого возраста признается потребность в постоянной посторонней помощи.

Во-вторых, человек должен проживать отдельно, то есть вести самостоятельное хозяйство без общего быта с родственниками или другими лицами, которые могли бы предоставлять ежедневный уход.

В-третьих, обязательно наличие медицинского заключения, что подтверждает необходимость постоянного ухода. Этот документ представляется врачебно-консультативной комиссией по результатам медицинского осмотра.

Кроме того, такая денежная помощь одиноким пенсионерам в Сумской области предусмотрена исключительно для украинцев по возрасту. Лица, получающие пенсию по инвалидности, не могут претендовать на эту доплату – такая категория не охватывается соответствующей программой.

Для оформления выплаты одинокий человек должен обратиться в органы социальной защиты или сервисный центр ПФУ. Необходимо подать заявление, копию паспорта, идентификационного кода и медицинское заключение, удостоверяющее потребность в уходе.

После представления документов и проверки всех условий, уполномоченные органы принимают решение о начислении ежемесячной доплаты. В случае положительного решения средства выплачиваются вместе с основной пенсией.

