Отримати безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Сумській області зможуть не всі сім’ї.

Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Сумській області можуть отримати не всі українці, а лише при дотриманні важливих умов, повідомляє Politeka.net.

Про це йдеться у повідомленні міської ради Сум.

Департамент соціального захисту населення Сумської міської ради повідомляє про старт видачі продуктових наборів для малозабезпечених родин, які проживають у межах Сумської міської територіальної громади.

Надання цієї гуманітарної допомоги стало можливим завдяки підтримці міжнародних партнерів — благодійної організації Global Empowerment Mission UA (GEM) та Фонду імені Говарда Дж. Баффета, які вже неодноразово сприяли забезпеченню українців у скрутних життєвих обставинах.

Отримати безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Сумській області зможуть ті сім’ї, які станом на 1 липня перебували на обліку в Департаменті соціального захисту населення та отримували відповідну державну соціальну допомогу. Один продуктовий набір видається на кожну родину, яка відповідає зазначеним критеріям.

Місцем видачі визначено актову залу за адресою: місто Суми, вулиця Харківська, 35. Видача гуманітарної допомоги відбуватиметься за наступним графіком:

Понеділок — четвер з 8:00 до 16:00

П’ятниця з 8:00 до 15:00

Обідня перерва: з 12:00 до 13:00

Для того щоб отримати безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Сумській області необхідно мати при собі оригінали наступних документів:

паспорт громадянина України або цифровий документ у застосунку «Дія»;

реєстраційний номер облікової картки платника податків (ідентифікаційний код);

за необхідності — витяг про місце проживання в межах Сумської МТГ.

Якщо отримувач не має змоги самостійно з’явитися для отримання набору, його може забрати довірена особа. Для цього вона повинна надати оригінали документів особи, яка має право на допомогу, а також свій власний паспорт.

Додаткову інформацію можна отримати за телефоном: нуль п’ятдесят, чотири нуль сім, вісімдесят один, двадцять сім.

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