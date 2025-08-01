Получить бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Сумской области смогут не все семьи.

Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Сумской области могут получить не все украинцы, а только при соблюдении важных условий, сообщает Politeka.net.

Об этом говорится в сообщении городского совета Сум.

Департамент социальной защиты населения Сумского городского совета сообщает о старте выдачи продуктовых наборов для малообеспеченных семей, проживающих в Сумской городской территориальной громады.

Оказание этой гуманитарной помощи стало возможно благодаря поддержке международных партнеров — благотворительной организации Global Empowerment Mission UA (GEM) и Фонда имени Говарда Дж. Баффета, которые уже неоднократно способствовали обеспечению украинцев в сложных жизненных обстоятельствах.

Получить бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Сумской области смогут те семьи, которые на 1 июля состояли на учете в Департаменте социальной защиты населения и получали соответствующую государственную социальную помощь. Один продуктовый набор выдается на каждую семью, отвечающую указанным критериям.

Местом выдачи определен актовый зал по адресу: город Сумы, улица Харьковская, 35. Выдача гуманитарной помощи будет проходить по следующему графику:

Понедельник - четверг с 8:00 до 16:00

Пятница с 8:00 до 15:00

Обеденный перерыв: с 12:00 до 13:00

Для того чтобы получить бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Сумской области, необходимо иметь при себе оригиналы следующих документов:

паспорт гражданина Украины или цифровой документ в приложении "Дія";

регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (идентификационный код);

при необходимости - выписка о месте жительства в пределах Сумской МТГ.

Если получатель не может самостоятельно явиться для получения набора, его может забрать доверенное лицо. Для этого он должен предоставить оригиналы документов лица, имеющего право на помощь, а также свой собственный паспорт.

Дополнительную информацию можно получить по телефону: нуль пятьдесят, четыре ноля семь, восемьдесят один, двадцать семь.

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