Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Сумской области могут получить не все украинцы, а только при соблюдении важных условий, сообщает Politeka.net.
Об этом говорится в сообщении городского совета Сум.
Департамент социальной защиты населения Сумского городского совета сообщает о старте выдачи продуктовых наборов для малообеспеченных семей, проживающих в Сумской городской территориальной громады.
Оказание этой гуманитарной помощи стало возможно благодаря поддержке международных партнеров — благотворительной организации Global Empowerment Mission UA (GEM) и Фонда имени Говарда Дж. Баффета, которые уже неоднократно способствовали обеспечению украинцев в сложных жизненных обстоятельствах.
Получить бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Сумской области смогут те семьи, которые на 1 июля состояли на учете в Департаменте социальной защиты населения и получали соответствующую государственную социальную помощь. Один продуктовый набор выдается на каждую семью, отвечающую указанным критериям.
Местом выдачи определен актовый зал по адресу: город Сумы, улица Харьковская, 35. Выдача гуманитарной помощи будет проходить по следующему графику:
- Понедельник - четверг с 8:00 до 16:00
- Пятница с 8:00 до 15:00
- Обеденный перерыв: с 12:00 до 13:00
Для того чтобы получить бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Сумской области, необходимо иметь при себе оригиналы следующих документов:
- паспорт гражданина Украины или цифровой документ в приложении "Дія";
- регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (идентификационный код);
- при необходимости - выписка о месте жительства в пределах Сумской МТГ.
Если получатель не может самостоятельно явиться для получения набора, его может забрать доверенное лицо. Для этого он должен предоставить оригиналы документов лица, имеющего право на помощь, а также свой собственный паспорт.
Дополнительную информацию можно получить по телефону: нуль пятьдесят, четыре ноля семь, восемьдесят один, двадцать семь.
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