Одна з важливих надбавок до пенсії у Сумській області з 1 серпня офіційно припинила дію.

Одна з найважливіших надбавок до пенсії у Сумській області з 1 серпня припинить своє існування, про це попереджають українців, повідомляє Politeka.net.

Попередження зробила прес-служба Міністерства соціальної політики, сім’ї та єдності України.

Надбавка до пенсії у Сумській області з 1 серпня від ООН офіційно припинила дію. Причиною припинення програми стала нестача фінансування з боку міжнародних партнерів.

За словами представників міністерства, останні виплати в межах цієї ініціативи були проведені у липні, що стало завершальним етапом реалізації програми. Її впроваджували Всесвітня продовольча програма ООН у співпраці з Міністерством соціальної політики та Пенсійним фондом України.

Програма стартувала у серпні 2023 року з метою підтримки найбільш соціально незахищених категорій громадян — людей, які опинилися в зоні підвищеного ризику через війну, мали обмежені доходи та не отримували допомоги від інших гуманітарних організацій. Учасниками ініціативи були пенсіонери, особи з інвалідністю (у тому числі діти), а також громадяни, які не мали права на пенсію. Основними критеріями участі були низький щомісячний дохід — менш як три тисячі двісті п’ятдесят гривень — і проживання в областях, де ведуться або можуть поновитися активні бойові дії.

Протягом двох років існування проєкту щомісяця виплати отримували сотні тисяч українців як додаткову підтримку до державної допомоги. Загальна сума виплачених коштів перевищила п’ять мільярдів гривень.

Попри завершення програми та виплати надбавки від ООН до пенсії у Сумській області з 1 серпня, у Міністерстві соціальної політики не виключають її відновлення. Це можливо за умови надходження нового фінансування від міжнародних донорів та гуманітарних організацій. У відомстві запевняють, що ведуть активні перемовини з партнерами, щоб знайти нові ресурси для продовження допомоги українцям, які досі живуть у складних умовах війни.

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