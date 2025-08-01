Одна из важных надбавок к пенсии в Сумской области с 1 августа официально прекратила действие.

Одна из самых важных надбавок к пенсии в Сумской области с 1 августа прекратит свое существование, об этом предупреждают украинцы, сообщает Politeka.net.

Предупреждение сделала пресс-служба Министерства социальной политики, семьи и единства Украины.

Прибавка к пенсии в Сумской области с 1 августа от ООН официально прекратила действие. Причиной приостановки программы стала нехватка финансирования со стороны международных партнеров.

По словам представителей министерства, последние выплаты в рамках этой инициативы были произведены в июле, что стало завершающим этапом реализации программы. Ее внедряли Всемирная продовольственная программа ООН в сотрудничестве с Министерством социальной политики и Пенсионным фондом Украины.

Программа стартовала в августе 2023 года с целью поддержки наиболее социально незащищенных категорий граждан — людей, оказавшихся в зоне повышенного риска из-за войны, имели ограниченные доходы и не получали помощи других гуманитарных организаций. Участниками инициативы были пенсионеры, лица с инвалидностью (в том числе дети), а также граждане, не имеющие права на пенсию. Основными критериями участия были низкий ежемесячный доход — менее трех тысяч двухсот пятидесяти гривен — и проживания в областях, где ведутся или могут возобновиться активные боевые действия.

В течение двух лет существования проекта ежемесячно выплаты получали сотни тысяч украинцев как дополнительную поддержку государственной помощи. Общая сумма выплаченных средств превысила пять миллиардов гривен.

Несмотря на завершение программы и выплаты надбавки от ООН к пенсии в Сумской области с 1 августа, в Министерстве социальной политики не исключают ее возобновление. Это возможно при поступлении нового финансирования от международных доноров и гуманитарных организаций. В ведомстве уверяют, что ведут активные переговоры с партнерами, чтобы найти новые ресурсы для продолжения помощи украинцам, которые до сих пор живут в сложных условиях войны.

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