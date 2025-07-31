Підвищення цін на електроенергію у Сумській області з 1 серпня торкнеться не всіх українців, проте наслідки зростання відчують всі, повідомляє Politeka.net.

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) повідомила про ухвалення важливого рішення, яке вплине на вартість світла у певні години доби.

Йдеться про запровадження нових граничних рівнів цін для бізнесу — так званих прайс-кепів — які діятимуть у вечірній час максимального навантаження на енергосистему. Підвищення цін на електроенергію у Сумській області з 1 серпня охоплюють ключові сегменти оптового енергетичного ринку, зокрема ринок «на добу наперед», внутрішньодобовий ринок, а також балансуючий ринок.

Відповідно до нових регуляторних норм, в період з 17:00 до 23:00 відбудеться суттєве підвищення граничної вартості електроенергії. Зокрема, на ринку «на добу наперед» (РДН) та внутрішньодобовому ринку (ВДР) ціна одного мегават-години електроенергії зросте з 9 000 гривень до 15 000 гривень. На балансуючому ринку цей показник також зазнає зростання — з 10 000 гривень до 16 000 гривень за мегават-годину.

Таким чином, у зазначений проміжок часу гранична вартість збільшиться у півтора раза, або ж у 1,67 раза, що є помітним кроком у бік коригування економіки енергоринку відповідно до його поточного стану.

Разом з тим, підвищення цін на електроенергію у Сумській області з 1 серпня не торкнеться побутових споживачів. Для населення України зберігається чинний фіксований тариф на електроенергію, який наразі становить 4,32 гривні за одну кіловат-годину. Такий рівень цін для громадян забезпечується завдяки механізму покладання спеціальних обов’язків (ПСО) на державні компанії, що дозволяє підтримувати стабільну вартість електроенергії для домогосподарств навіть в умовах ринкових коливань.

Однак експерти зауважують, що навіть за збереження тарифів для населення, ухвалені зміни можуть мати опосередкований вплив на рівень життя громадян. Воно призведе до збільшення виробничих витрат. У відповідь компанії будуть змушені переглядати ціни на свою продукцію й послуги, включаючи зростання вартості у роздрібній торгівлі, сфері обслуговування, логістиці та інших секторах. З часом це може стати чинником додаткового інфляційного тиску, впливаючи на купівельну спроможність населення.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Сумській області: українцям розкрили, куди приходити за їжею.

Також Politeka повідомляла, Гуманітарна допомога для пенсіонерів та ВПО у Сумській області: українцям роздаватимуть продукти лише кілька днів.

Як повідомляла Politeka, Грошова допомога для пенсіонерів у Сумській області: хто може розраховувати на виплати майже 11 тисяч гривень.