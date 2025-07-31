Повышение цен на электроэнергию в Сумской области с 1 августа коснется не всех украинцев, однако последствия роста почувствуют все, сообщает Politeka.net.

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), сообщила о принятии важного решения, которое повлияет на стоимость света в определенные часы суток.

Речь идет о введении новых предельных уровней стоимости для бизнеса, так называемых прайс-кепов, которые будут действовать в вечернее время максимальной нагрузки на энергосистему. Повышение цен на электроэнергию в Сумской области с 1 августа охватывают ключевые сегменты оптового энергетического рынка, в частности рынок на сутки вперед, внутрисуточный, а также балансирующий.

В соответствии с новыми регуляторными нормами, в период с 17:00 до 23:00 произойдет существенное повышение предельной стоимости электроэнергии. В частности, на рынке "на сутки вперед" (РДН) и внутрисуточном рынке (ВДР) стоимость одного мегаватт-часа электроэнергии вырастет с 9 000 гривен до 15 000 гривен. На балансирующем рынке этот показатель также испытывает рост — с 10 000 гривен до 16 000 гривен за мегаватт-час.

Таким образом, в указанный промежуток времени предельная сумма увеличится в полтора раза или в 1,67 раза, что является заметным шагом в сторону корректировки экономики энергорынка в соответствии с его текущим состоянием.

Вместе с тем повышение цен на электроэнергию в Сумской области с 1 августа не коснется бытовых потребителей. Для населения Украины сохраняется действующий фиксированный тариф, который составляет 4,32 гривны за один киловатт-час. Такой уровень прайса для граждан обеспечивается благодаря механизму возложения специальных обязанностей (ПСО) на государственные компании, что позволяет поддерживать стабильную стоимость для домохозяйств даже в условиях рыночных колебаний.

Однако эксперты отмечают, что даже при сохранении тарифов для населения принятые изменения могут оказать опосредованное влияние на уровень жизни граждан. Оно приведет к увеличению производственных издержек. В ответ компании будут вынуждены пересматривать цены на свою продукцию и услуги, включая рост суммы в розничной торговле, сфере обслуживания, логистике и других секторах. С течением времени это может стать фактором дополнительного инфляционного давления, влияя на покупательную способность населения.

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