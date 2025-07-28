Отримати безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Сумській області зможуть не всі сім’ї.

Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Сумській області можна отримати українцям, якщо виконані важливі умови, повідомляє Politeka.net.

Про це йдеться на сайті міськради Сум.

Стартувала нова хвиля гуманітарної допомоги для малозабезпечених родин. Департамент соціального захисту населення оголосив про початок видачі безкоштовних продуктів для ВПО та пенсіонерів у Сумській області, які надійшли завдяки підтримці міжнародної благодійної організації Global Empowerment Mission UA (GEM) та Фонду Говарда Дж. Баффета. Ця ініціатива спрямована на покращення умов життя найбільш вразливих мешканців громади та посилення соціального захисту родин, які перебувають у скруті.

Отримати безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Сумській області зможуть ті сім’ї, які станом на 1 липня перебували на обліку в Департаменті соцзахисту та отримували передбачену законодавством державну соціальну допомогу. Обов’язковою умовою є реєстрація в межах Сумської міської територіальної громади. Один набір видається на одну родину.

Видача допомоги здійснюється за адресою: місто Суми, вулиця Харківська, 35, актова зала.

Для зручності громадян організовано чіткий графік роботи:

з понеділка по четвер — з 8:00 до 16:00

у п’ятницю — з 8:00 до 15:00

обідня перерва — з 12:00 до 13:00

Щоб отримати допомогу, при собі потрібно мати документ, що посвідчує особу (паспорт або електронний документ у застосунку «Дія»), реєстраційний номер облікової картки платника податків, а за потреби — витяг про місце проживання в межах Сумської громади.

Якщо родина не має змоги самостійно з’явитися, отримати набір може інша особа за довіреністю — у такому разі необхідно мати оригінали документів особи, якій надається допомога, а також паспорт довіреної особи.

У Департаменті соціального захисту населення звертаються до громадян із проханням не створювати черги та зберігати спокій. Кількість гуманітарної допомоги дозволяє забезпечити кожну родину, яка має на неї право, тому хвилюватися щодо нестачі наборів не варто.

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