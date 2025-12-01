Новий графік руху поїздів з Києва стосується кількох експресів, зміни вровадила компанія-перевізник «Укрзалізниця» з грудня, повідомляє Politeka.net.

Про це попередили у пресслужбі «Укрзалізниця».

«Укрзалізниця» оголосила про запуск нових міжнародних сполучень та про подальшу синхронізацію українських маршрутів із рейсами до Німеччини, що значно покращить умови подорожей для пасажирів з України.

Починаючи з грудня 2025 року, транскордонне залізничне сполучення між Німеччиною та Польщею суттєво розшириться. Якщо раніше щодня курсувало 11 прямих поїздів, то тепер їхня кількість збільшиться до 17, що становить зростання на 54%. Завдяки цьому українські пасажири зможуть легше планувати поїздки до Німеччини або повертатися додому, адже для подорожі тепер необхідна лише одна пересадка на території Польщі.

Новий графік руху поїздів з Києва виглядає наступним чином: експрес №51К Київ — Перемишль прибуватиме о 05:00, що дозволяє здійснити комфортну пересадку на рейс EC134 Via Regia Перемишль — Лейпциг, який відправляється о 07:12.

Лейпциг, будучи великим залізничним вузлом Саксонії, забезпечує доступ до швидкісних поїздів, що курсують по всій Європі, відкриваючи пасажирам широкий вибір маршрутів.

Усі пересадки узгоджені у обох напрямках, що робить поїздку додому такою ж зручною, як і подорож до Німеччини. Крім того, дістатися до Берліна можна нічними поїздами EC430 та EC440, які відправляються з Перемишля та Холма відповідно.

«Укрзалізниця» продовжує активно розширювати міжнародні сполучення та синхронізувати їх із рейсами європейських залізниць, забезпечуючи зручність і комфорт для українських пасажирів під час подорожей за кордон і у зворотному напрямку.

