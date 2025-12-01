Дефіцит овочів в Дніпропетровській області цього сезону особливо проявляється у сегменті помідорів, які користуються популярністю для приготування салатів, повідомляє Politeka.
Ціни на тепличні томати підвищуються через скорочення врожаю на спеціалізованих фермах. Крім того, обмежена кількість продукції з відкритого ґрунту після завершення основного збору також підсилює навантаження на ринок.
Протягом останнього тижня вартість тепличних помідорів зросла приблизно на 14%. На сьогодні ціна коливається в межах 35–55 гривень за кілограм (0,85–1,33 долара) залежно від розміру, якості та обсягів партій.
Фермери пояснюють підвищення цін високим попитом із боку роздрібних і гуртових мереж, що активно закуповують томати. До того ж завершення сезону ґрунтових овочів також впливає на вартість продукції.
Аналітики зазначають, що незважаючи на зростання, тепличні томати залишаються відносно доступними. Середня ціна зараз на приблизно 30% нижча, ніж на початку вересня 2024 року, що трохи пом’якшує фінансовий тиск на покупців.
Отже, дефіцит овочів в Дніпропетровській області формує сучасну ринкову ситуацію. Сезонні обмеження, менший урожай і високий попит змушують споживачів планувати закупівлі заздалегідь і враховувати альтернативні варіанти доступних овочів.
У регіоні також передбачено підтримку літніх громадян. Вони отримують сертифікати на 440 гривень, які можна використати в мережі АТБ для придбання продуктів на власний розсуд.
До слова, у Дніпропетровській області продукти можна також отримати безкоштовно.
Джерело: EastFruit.
