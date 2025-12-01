Дефіцит овочів в Дніпропетровській області цього сезону особливо проявляється у сегменті помідорів, які користуються популярністю для приготування салатів, повідомляє Politeka.

Ціни на тепличні томати підвищуються через скорочення врожаю на спеціалізованих фермах. Крім того, обмежена кількість продукції з відкритого ґрунту після завершення основного збору також підсилює навантаження на ринок.

Протягом останнього тижня вартість тепличних помідорів зросла приблизно на 14%. На сьогодні ціна коливається в межах 35–55 гривень за кілограм (0,85–1,33 долара) залежно від розміру, якості та обсягів партій.

Фермери пояснюють підвищення цін високим попитом із боку роздрібних і гуртових мереж, що активно закуповують томати. До того ж завершення сезону ґрунтових овочів також впливає на вартість продукції.

Аналітики зазначають, що незважаючи на зростання, тепличні томати залишаються відносно доступними. Середня ціна зараз на приблизно 30% нижча, ніж на початку вересня 2024 року, що трохи пом’якшує фінансовий тиск на покупців.

Отже, дефіцит овочів в Дніпропетровській області формує сучасну ринкову ситуацію. Сезонні обмеження, менший урожай і високий попит змушують споживачів планувати закупівлі заздалегідь і враховувати альтернативні варіанти доступних овочів.

У регіоні також передбачено підтримку літніх громадян. Вони отримують сертифікати на 440 гривень, які можна використати в мережі АТБ для придбання продуктів на власний розсуд.

До слова, у Дніпропетровській області продукти можна також отримати безкоштовно.

Джерело: EastFruit.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Грошова допомога для ВПО у Дніпропетровській області: хто може отримати та як подати заявку.

Також Politeka повідомляла, Безкоштовні продукти для пенсіонерів у Дніпропетровській області: стало відомо, що варто зробити для отримання їжі.

Як повідомляла Politeka, Виплати для ВПО у Дніпропетровській області: українцям готують нововведення, що відомо.