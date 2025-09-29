На ринку праці дедалі частіше можна побачити оголошення, де передбачена робота для пенсіонерів у Дніпрі.

У Дніпрі є низка пропозицій роботи для пенсіонерів, які не потребують особливого досвіду та можуть стати додатковим джерелом доходу, повідомляє Politeka.

Як видно із вакансій на work.ua, заробітна плата варіюється залежно від умов, а роботодавці готові навчати нових працівників.

Робота для пенсіонерів у Дніпрі може бути різною за складністю та вимогами. Серед актуальних пропозицій є вакансії у сфері ресторанного бізнесу. У заклади мережі МакДональдз потрібні працівники (можна без досвіду), адже компанія проводить навчання.

Вимоги досить прості. Кандидати мають бути віком від 16 років, любити спілкуватися та прагнути розвиватися. Обов’язки включають приготування страв, формування замовлень, обслуговування відвідувачів і підтримання чистоти.

Оплата нараховується погодинно. Ставка становить 136.88 гривні за годину до оподаткування. Загальний рівень доходу залежить від кількості відпрацьованих годин, також передбачені щомісячні та річні бонуси. Середня зарплата сягає 24 516 гривень.

Ще одна вакансія стосується роботи для пенсіонерів на виробництві у Дніпрі. Компанія «Техмамонтаж» шукає зварювальників для взаємодії з тонким металом товщиною від 0,5 до 1,5 міліметра.

Працівники виконуватимуть зварювання на виробництві металоконструкцій з нержавіючої сталі. Зарплата складає від 40 000 до 55 000 грн і нараховується за відрядною системою.

Компанія підкреслює, що розглядає як чоловіків, так і жінок. Графік стандартний п’ятиденний із 8:00 до 17:00. Виробництво розташоване на правому березі, на вулиці М. Руденка, кінцева зупинка трамваю №17.

