На рынке труда все чаще можно увидеть объявления, где предусмотрена работа для пенсионеров в Днепре.

В Днепре есть ряд предложений работы для пенсионеров , которые не нуждаются в особом опыте и могут стать дополнительным источником дохода, сообщает Politeka.

Как видно из вакансий на work.ua , заработная плата варьируется в зависимости от условий, а работодатели готовы обучать новых работников.

Работа для пенсионеров в Днепре может быть разной по сложности и требованиям. Среди актуальных предложений есть вакансии в сфере ресторанного бизнеса. В заведения сети МакДональдз нужны работники (можно без опыта), ведь компания проводит обучение.

Требования достаточно просты. Кандидаты должны быть старше 16 лет, любить общаться и стремиться развиваться. Обязанности включают приготовление блюд, формирование заказов, обслуживание посетителей и поддержание чистоты.

Оплата начисляется почасово. Ставка составляет 136,88 гривны за час до налогообложения. Общий уровень дохода зависит от количества отработанных часов, а также предусмотрены ежемесячные и годовые бонусы. Средняя зарплата составляет 24 516 гривен.

Еще одна вакансия касается работы для пенсионеров на производстве в Днепре. Компания "Техмамонтаж" ищет сварщиков для взаимодействия с тонким металлом толщиной от 0,5 до 1,5 миллиметра.

Работники будут производить сварку на производстве металлоконструкций из нержавеющей стали. Зарплата составляет от 40 000 до 55 000 грн. и начисляется по сдельной системе.

Компания подчеркивает, что рассматривает как мужчин, так и женщин. График стандартный пятидневный с 8:00 до 17:00. Производство расположено на правом берегу, на улице М. Руденко, конечная остановка трамвая №17.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Бесплатное жилье для ВПЛ в Днепропетровской области: кто получит помощь первым, перечень категорий.

Также Politeka сообщала, Доплаты для пенсионеров в Днепропетровской области: сколько можно получить ежемесячно.

Как сообщала Politeka, Бесплатные продукты для ВПЛ в Днепропетровской области: началась раздача гуманитарки, где получить.